谷歌正将Android 10源代码上传到AOSP安卓开源项目

IT之家9月4日消息 今天早些时候，谷歌开始向Pixel手机等设备发布Android 10正式版。在它被称为“Android 10”之前，我们已经在开发人员版本中测试了Android Q几个月的时间。此更新带来了一些重要功能，如系统范围内的黑暗模式、完整手势导航、修改后的权限等。谷歌目前正在将Android 10源代码上传到Android开源项目（AOSP）上。

为新的Android版本发布源代码是一件大事情。这允许自定义ROM的开发者开始将Android 10引入设备。

另外一件事是Project Treble计划。这使得Android 10的构建版本可用于更多设备。Android开发人员预览过去是为Pixel/Nexus设备保留的，但现在我们可以看到它们已经面向更多设备推送。因此，在源代码发布之后，第三方获得Android 10稳定版应该比以往更容易。

要查看Android 10源代码，你可以访问Android开源项目。该来源目前正在更新中。当它在所有分支中完全可用时，你将看到“android-10.0.0_r”标记。

Android Open Source Project项目查看：点此链接。