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网易《荒野行动》将于10月登陆Switch

2019-9-5 19:27:16来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月5日消息 根据环球网的报道，任天堂举行了9月网络直面会，直面会首先公开了中的Switch版《守望先锋》，另外网易的《荒野行动》确定将于2019年10月登陆Switch。

▲图自荒野行动（日本）twitter

据悉，《荒野行动》是由网易游戏研发的一款射击求生手游，该作于2017年10月28日正式公开测试。

游戏讲述了远洋岛事件爆发之后，小岛遭到极端分子洗劫的故事。玩家可扮演男女任意性别的角色，加入到军事演习中，训练自己成为一名精英士兵，参与维和，保护好民众。

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关键词：荒野行动switch

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