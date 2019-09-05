华擎发布X570水冷主板，全球限量999个

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IT之家9月5日消息 根据Guru 3D的报道，华擎推出了X570 AQUA水冷主板，官方称将提供前所未有的功能和性能。
据介绍，华擎X570 AQUA是目前唯一一款完全水冷的X570主板，全铜散热块覆盖了CPU、VRM和X570芯片组，官方称提供了令人难以置信的性能和稳定性。
华擎表示，这一独家产品将会限量发行999块，X570 AQUA是AMD X570芯片组和Ryzen™3000系列桌面处理器的最佳选择，全球范围内也有999人可以享受。
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