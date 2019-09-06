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华为发布全球首款旗舰5G SoC麒麟990：支持SA/NSA，集成5G基带

2019-9-6 16:59:13来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

一张图读懂麒麟990系列处理器

IT之家9月6日消息 今天下午华为在中国和德国同步发布麒麟990 5G，这是全球首款旗舰5G SoC，也是全球首款基于7nm和EUV工艺（Extreme Ultraviolet Lithography，极紫外光刻）的5G SoC。

麒麟990将集成5G基带芯片巴龙5000，无需外挂5G芯片就能实现5G网络，同时支持SA/NSA两种5G组网模式，并支持TDD/FDD全频段。下载速率2.3Gbps，上行峰值速率1.25Gbps；叠加LTE后，更可达到下载峰值速率3.3Gbps，上行峰值速率1.32Gbps。

在CPU方面，麒麟990用4大核+4小核的设计方案，分别为4个A76大核和4个A55小核；GPU方面，麒麟990采用ARM Mali G76，也是业界首款16个核心的GPU，与业界主流旗舰芯片相比，性能提升6%，能效提升20%；NPU方面，麒麟990采用自研的达芬奇架构NPU，由Ascend D110 Lite和Ascend D100 Tiny双核组成，大核展现卓越性能，微核实现超低功耗。

麒麟990 5G内置Kirin ISP 5.0，能效提升15%，照片降噪能力提升30%，视频降噪能力提升20%。首次在手机芯片上实现双域视频降噪技术。针对视频中的噪声混合的场景，对噪声进行精准分离处理。

麒麟990 5G支持双卡5G体验，支持5G数据+4G通话或4G通话+4G来电。

据华为方面介绍，麒麟990 5G是世界上第一款晶体管数量超过100亿的移动终端芯片，达到103亿个晶体管，与此前的麒麟980相比晶体管增加44亿个。华为旗舰新机Mate 30将在9月19日慕尼黑与消费者见面，Mate 30将成为首款搭载麒麟990的机型。

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关键词：麒麟9905G华为

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