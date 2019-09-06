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华为Mate 30系列将首发搭载麒麟990处理器，9月19日发布

2019-9-6 17:26:27来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月6日消息 在今天的华为IFA媒体沟通会上，华为正式发布了麒麟990系列芯片，包括麒麟990 5G和麒麟990，会上华为宣布，华为Mate30系列将首发搭载麒麟990处理器，将于9月19日在慕尼黑发布。

据介绍，麒麟990 5G是华为推出的全球首款旗舰5G SoC芯片，是业内最小的5G手机芯片方案，面积更小，功耗更低；率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段，是业界首个全网通5G SoC。下载速率2.3Gbps，上行峰值速率1.25Gbps；叠加LTE后，更可达到下载峰值速率3.3Gbps，上行峰值速率1.32Gbps。

在CPU方面，麒麟990用4大核+4小核的设计方案，分别为4个A76大核和4个A55小核；GPU方面，麒麟990采用ARM Mali G76，也是业界首款16个核心的GPU，与业界主流旗舰芯片相比性能提升6%，能效提升20%；NPU方面，麒麟990采用自研的达芬奇架构NPU，由Ascend D110 Lite和Ascend D100 Tiny双核组成，大核展现卓越性能，微核实现超低功耗。ISP升级到了Kirin ISP 5.0，支持LPDDR4X内存以及UFS 2.1/3.0闪存。

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关键词：华为Mate 30麒麟990

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