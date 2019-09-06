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华为P30系列：上市6个月，全球销量超1650万台

2019-9-6 18:12:07来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月6日消息 北京时间今天下午，华为在中国和德国正式发布新一代麒麟990系列旗舰芯片，共有麒麟990和麒麟990 5G两款芯片；华为P30 Pro新配色墨玉蓝和嫣紫色也正式发布。此外，官方也宣布华为P30系列手机上市6个月全球销量超1650万台。

据了解，华为P30和P30 Pro均采用了OLED水滴屏，华为P30屏幕为6.1英寸FHD+，P30 Pro屏幕为6.47英寸FHD+，其中P30 Pro还采用了双曲面屏，两部手机均支持屏幕指纹，解锁速度提升30%。另外华为P30 Pro还支持磁悬屏幕发声技术，手机屏幕即为听筒，无需中框开孔，还支持IP68级防尘防水。

拍照方面，华为P30 Pro后置搭载超感光徕卡四摄，包含一枚4000万像素超感光镜头（f1.6光圈、ISO 409600）、一枚2000万像素超广角镜头、一枚800万像素潜望式长焦镜头及TOF镜头，其中超感光镜头和长焦镜头均支持光学防抖，潜望式长焦镜头支持5倍光学变焦，10倍混合变焦，最大50倍数码变焦。华为P30搭载4000万像素超感光徕卡三摄，为4000万像素超感光镜头+1600万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头。

性能方面，华为P30系列搭载了麒麟980处理器。华为P30内置3650mAh电池，支持华为超级快充；华为P30 Pro内置4200mAh电池，支持40W超级快充（半小时充电70%）、15W无线快充、反向无线充电。

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关键词：华为P30华为P30 Pro

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