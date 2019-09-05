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华为P30/P30 Pro开启EMUI10 Beta招募，安卓10还有8款机型准备内测

2019-9-5 13:45:05来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月5日消息 据华为花粉俱乐部官方发布，EMUI10升级最新消息来了。9月5日，华为P30、P30 Pro系列开启EMUI10 Beta招募，另有8款机型准备启动内测。

下一批内测机型包括华为Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 X(4G)、Mate 20 RS保时捷设计、荣耀20系列、荣耀V20、荣耀Magic2手机。

【适配机型】

C版本号为C00 / C01的以下机型：

P30全网通版ELE-AL00

P30全网通版（移动定制）ELE-TL00

P30 Pro全网通版VOG-AL00/VOG-AL10

P30 Pro全网通版（移动定制）VOG-TL00

注：EMUI9.X系统C版本号查看方法：设置>系统>关于手机>版本号，括号中C及其后面的2位/ 3位数字，如版本号9.1.0.123(C00E121R2P1)  ，其C版本号为C00

【招募详情】

招募人数：招募log版本用户500人，不带log版本的用户1500人

招募时间：2019年9月5日—9月11日24：00

版本推送时间：计划9月7日公布2000人内测入选名单（内测入选名单会在招募帖公布并官方短信通知），未入选内测名单的报名用户会在后续版本中优先推送，具体请关注适配进度公告。（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）

报名地址：点此链接

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关键词：EMUI10华为P30安卓10

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