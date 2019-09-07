Alpha 6100正式登陆索尼中国官网，单机身5799元

IT之家9月7日消息 8月底，索尼APS-C画幅阵容再壮大，索尼推出了APS-C画幅微单Alpha 6600和Alpha 6100。如今，这两款新品已正式登陆索尼中国官网，Alpha 6600单机身10599元，Alpha 6100单机身5799元。

索尼Alpha 6600

索尼Alpha 6600采用镁合金机身设计，具备耳机插孔，内置5轴防抖，采用Z系列电池，续航能力提升2.2倍。

索尼Alpha 6600采用2420万有效像素APS-C画幅Exmo CMOS影像传感器，新一代BIONZ影像处理器，以及和索尼全画幅微单相同的前端LSI。

索尼Alpha 6600提供了约0.02秒自动对焦性能，具备425个相位检测自动对焦点和425个对比度检测自动对焦点，支持索尼"实时追踪"功能，并支持触摸屏操控，同时提供"实时眼部对焦"功能，还配备了麦克风输入接口，可在视频录制时提供更加清晰的音频。

索尼Alpha 6100

Alpha 6100支持全像素读取的4K视频拍摄方式，采用180°可翻转触摸屏，拥有黑色、银色与白色三种机身选择。

与Alpha 6600一致，索尼Alpha 6100采用约2420万有效像素APS-C画幅Exmo CMOS影像传感器，新一代BIONZ影像处理器，以及和索尼全画幅微单相同的前端LSI。

Alpha 6100支持0.02秒自动对焦性能，具备425个相位检测自动对焦点和425个对比度检测自动对焦点，还支持“实时追踪”功能，提供“实时眼部对焦”功能，配备麦克风输入接口。

镜头

一同登陆索尼中国官网的还有两枚镜头。索尼E卡口APS-C画幅标准变焦G镜头E 16-55mm F2.8 G售价8999元。索尼E卡口APS-C画幅超远摄变焦G镜头E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS售价6899元。