相伴七年，OMG电子竞技俱乐部正式宣布更换品牌Logo

IT之家9月7日消息 今日，OMG电子竞技俱乐部官方发布品牌Logo更换说明，表示为了进一步提升俱乐部品牌形象，决定对OMG品牌进行全方位升级，首先与大家见面的是OMG全新logo。

据介绍，新logo以稳固的等边三角形作为载体，分别代表Honor荣誉、heroism英雄主义，以及Greatness伟大。三个独立的声音涵盖了OMG所追求与倡导的故事：只有平凡的坚持，才能换来舞台上的一鸣惊人。

OMG表示，希望其所倡导的电竞精神可以更直观的被大家所理解，同时也希望有更多拥有梦想的的玩家、选手能通过不懈的努力在舞台上证明自己。

据悉，新LOGO启用后，相关的产品、合同、协议、名片、宣传网站、海报、广告等展现旧LOGO标识的，都将逐步更换为新LOGO标识。在此期间，新旧LOGO标识具有同等效力。

OMG官方还透露了更换Logo的原因。OMG表示，自其2012年诞生以来，这个曾经来自“猪八戒”的Logo陪伴大家已历7年，已成为大家最熟悉的OMG具象化标志。由于老Logo在商标注册方面存在不可抗力，将影响OMG品牌未来更好升级与发展，因此决定进行了重新设计与变更。

各大电子竞技俱乐部因为交易等原因，更换Logo的事情时有发生。近期，FPX与VG两支队伍也已宣布俱乐部品牌形象升级。不过，作为中国最广为人知的一批电子竞技俱乐部，OMG品牌Logo多年来一直未曾变更。