Papitube发布自媒体版权指南，详解正版化素材的使用

短视频公司papitube今日在官方微信公众号发布《自媒体版权基础指南》，根据其自身经验总结，从软件、字体、音乐、图片几个维度，讲解了自媒体作者该如何正确使用素材，帮助业内人士提高版权意识。

据悉，此前因为旗下达人的一则短视频侵犯音乐版权，papitube遭版权方VFine Music起诉。9月2日，据互联网法院官方微信账号消息，该案一审判决判令被告papitube公司构成侵权，赔偿原告版权方VFine Music及音乐人Lullatone经济损失4000元及合理支出3000元，共计7000元。

此次，papitube在《自媒体版权基础指南》（以下简称《指南》）中指出，媒体在创作过程中应注意：保证在创作过程中使用的他人作品已经获得合法授权。短视频创作者在完成或实现自身创意过程中，需要使用的创作软件或者素材都需要注意是否合法使用他人著作权，包括软件著作权、图片、音乐乐著作权、字体著作权等。

其中，在视频制作过程中，需要剪辑软件、特效软件、图像软件、频软件等软件的支持才能做出满意的作品。视频制作软件均可通过软件公司官网或代理商付费购买正版软件，正版软件性能也更加稳定，使用权益可以得到保障。

而通过网络下载、使用破解后的盗版软件侵犯了软件著作权人的合法权益。

《指南》提到，现有法律没有直接规定字体的著作权，在实践中对于符合美术作品特征的单个字体受著作权法保护基本没有争议，字库作为单个字体的集合体，需要分情况确定其享有的是汇编权还是计算机软件权。因此不管是使用字体或者字库都应当获得相应授权之后再使用。目前，很多字库公司及个人都有开放可免费商用的字体，同时，也有字体版权查询网站可供查询字体版权。

此外，音乐版权方面也是重要的一个部分。音乐作品，是指歌曲、交响乐等能够演唱或者演奏的带词或者不带词的作品。在视频制作过程中，所有需要用到的音乐都需要获得相应授权。

《指南》提到，音乐作品制作因为涉及环节较多，因此相关权利人也较多，根据权属的分类会存在众多著作权，包括词曲作者、演奏者、录音录像制作者等，各权利人之间权利既有交叉也有不同，管是著作者权利还是邻接权都不得任意侵犯。

“除前述享有版权的音乐作品之外，还有进入共有领域，供所有人人免费使用的公共版权音乐作品，及一些无版权音乐作品。对于通过免费无版权音乐网站下载直接使用的音乐作品，仍需根据网站要求在限定区域或时间范畴内使用，并根据要求保护著作权人的署名权。”

其中，歌曲的版权分为两部分：词曲和录音，所以一首歌的完整版权有可能会归属于两家公司。未拿到完整权利的使用都会被视为侵权行为。“有些音乐版权公司是专业做版权代理的，不过一首歌的商用授权费高达几万—几十万不等，短视频公司或创作者很难支付这笔费用。可以通过一些免费音乐网站，来找到合适的音乐。”

《指南》提到，购买曲库时，还应注意：1.曲库方保证，他拥有旗下曲库的所有音乐作品的著作权和邻接权；2.如果你正确使用这个作品之后，仍然导致侵权，被要求索赔，需要曲库来承担赔偿费用。但你仍然会是侵权，需要先行赔付给创作者，再找曲库维权。

在图片版权方面，视频制作中为增加趣味性或者作为介绍使用的图片不应当侵犯其他人的合法权益。若图片本身符合独创性等著作权法规定的作品要件要求的，即享有著作权；同时，图片中若涉及他人肖像的，肖像权人亦有权主张自身权利不被侵犯。

而美术作品的作者、照片的拍摄者、表情包的制作者等对图片享有著作权，图片对于独创性的表达方式和传播特点导致图片常常无法直观了解著作权人身份，致使无法直接联系到著作权。对于增加水印或通过其他方式首次署名的应当认定为著作权,可直接与权利人联系取得相应授权。

此外，图片中涉及明星等自然人的，除了应当取得该图片著作权人的授权外，使用该自然人肖像的，亦应当获得授权。