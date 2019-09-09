阿里新任董事局主席张勇：不担心接班马云

明天，马云就将卸任阿里巴巴集团董事局主席，将接力棒交给现任CEO张勇。

张勇今年47岁，知名度远不如马云，但是他即将接下一项艰巨的任务：成为马云的接班人。2019年9月10日，在2015年成为阿里CEO后，张勇将再添一个头衔：阿里董事局主席，成为马云之后同时担任CEO和董事局主席的第一人。

据《彭博商业周刊》报道，在张勇看来，他担心的不是接班马云，而是如何抢在其他人之前重造零售业，用自己的新业务杀死现有业务。

和演讲极富感染力的马云相比，张勇较为内敛，说话轻声细语，在投资者电话会议上说英语时常常吞吞吐吐。即便在中国，许多人也不知道张勇。在阿里总部，一位员工的父母误把张勇当成了门卫。

尽管行事低调，但是张勇正在证明上自己和他的前任一样激进。他表示，阿里在生鲜和其他领域整合线上和线下世界过程中拥有得天独厚的优势，他的数十个新项目正引领阿里深入进军金融、医疗保健、电影和音乐等领域。在阿里上市的美国，这些努力令一些投资者感到困惑，后者担心阿里的战线拉得太长。在张勇看来，这事关公司生存。

“每个业务都有一个生命周期，”他在阿里杭州总部接受采访时称，“如果我们不杀死我们的现有业务，其他人就会这么做。因此，我宁愿看到用我们自己的新业务杀死我们的现有业务。”

2007年，阿里董事局执行副主席蔡崇信找到了张勇。当时，张勇担任游戏开发商盛大互动娱乐公司的CFO，该公司那时是中国最大的互联网公司。

“张勇真的懂业务，”蔡崇信称，“你无法做到颠覆，除非你真的知道你试图颠覆的是什么。”

生鲜电商盒马属于阿里“新零售”布局的一部分，但是它还远远谈不上必定成功。一方面，生鲜业务利润率十分微薄；另一方面，多家资金充裕的创业公司正与盒马竞争。

阿里旗下外卖业务饿了么正在烧钱与美团点评竞争。美团创始人王兴曾在今年稍早时候表示，阿里无法把双方的大战维持到2020年。张勇表示，王兴错了，阿里已经下决心至少拿下外卖市场50%的份额，以便在数字支付服务等相关业务上获得优势。

海外扩张可能是阿里面临的最大挑战。马云曾许诺，终有一天阿里的营收将至少有一半来自中国以外市场。张勇表示，这是他继续追求的目标。

新项目也让张勇忙碌不堪。即便按照中国科技行业的“996”工作标准来衡量，张勇的工作安排也很紧张。在周末，张勇通常会面二至三名CEO。除了要比他的对手更快，张勇还要让人们从马云的回忆中走出来。

“接班创始人总是很难，”耶鲁大学管理学院副院长杰夫瑞·索南菲尔德(Jeffrey Sonnenfeld)表示，“接班一位具有全球影响力的创始人甚至更难。”