阿里巴巴20周年：谢谢你，杭州

IT之家9月7日消息 今天下午，阿里巴巴官方微博给“家乡”杭州写了一封信，并称谢谢你，杭州。
据了解，在1999年9月10日，在杭州文一路湖畔花园小区的一套公寓里，阿里巴巴正式成立，当初总共18个人。从1999年到2019年，已经过去了20年，阿里巴巴也写信致敬杭州。
目前，阿里巴巴经营多项业务，另外也从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统上的支援。包括：淘宝、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里妈妈、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络、考拉海购等。
以下是阿里巴巴的致敬杭州原文：
北漂回来 那是1999年春寒
两手空空 浑身是伤
依然说着奇怪的话 做着奇怪的梦
念念不忘那个天方夜谭的未知世界
运河的水 西湖的月 阅尽千年沧海
你微笑着 倾听着 凝视着
一伙绝不痛改前非的挫败者
你毫无诧异也从未怀疑
我们倔强而自信地折腾 那是湖畔花园的时光
年少热血 心怀天下
赤手空拳 永不言弃
你赞许着 鼓励着
不嘲笑我们的一无所有 默默记下我们的豪言万丈
第一位客户来了
第一位投资者来了
更多同行者带着憧憬来了
你点燃了创业者的万家灯火
而万家灯火点燃了我们
我们横冲直撞 那是年少叛逆的年代
我们立下侠客的志向
为自己 为未来 为天下
横刀立马 逆风飞扬
你陪伴着 等待着
没有一个孩子是完美的 风暴洗礼才是完美的成长
你比谁都坚定
因为你要给敢做梦的孩子
一整片恣意生长的天空
我们在西湖论剑 在白堤走秀
什么异想天开
什么奇思怪论
那些不羁的理想
那些年轻的微光
你让造梦的孩子走到舞台中央
让千万创业者追求着心中的光
哪有什么胜利，不过是坚持和挺住
哪有什么成功，不过是不想输掉梦想
谢谢你 杭州
读懂我们最初的梦想
一样的基因 一样的坚持 一样的担当 一样的未来
你的湖山 你的烟雨 你的诗情 你的杭铁头……
我们的淘宝 我们的蚂蚁 我们的菜鸟 我们的平头哥……
远方之外 还有远方
全体阿里人
2019年9月7日