阿里巴巴20周年：谢谢你，杭州

IT之家9月7日消息 今天下午，阿里巴巴官方微博给“家乡”杭州写了一封信，并称谢谢你，杭州。

据了解，在1999年9月10日，在杭州文一路湖畔花园小区的一套公寓里，阿里巴巴正式成立，当初总共18个人。从1999年到2019年，已经过去了20年，阿里巴巴也写信致敬杭州。

目前，阿里巴巴经营多项业务，另外也从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统上的支援。包括：淘宝、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里妈妈、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络、考拉海购等。

以下是阿里巴巴的致敬杭州原文：