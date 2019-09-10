美国指控中国学者帮华为“偷技术”，华为回应：污蔑

IT之家9月10日消息 据彭博社消息，美国检方9日以欺诈罪起诉厦门大学副教授毛波(音译)，指控他协助华为从一家名为CNEX Labs的加州初创公司窃取技术。法院文件显示，毛波与加州CNEX Labs科技公司达成协议，以学术研究为名获取该公司电路板，某中国电信集团则试图通过毛波获取这项技术。据知情人士透露，该集团就是华为，有法院文件可以证明这一点。

报道中称，本次起诉是特朗普政府为惩罚华为所谓的“涉嫌工业机密间谍活动”而做出的最新努力。今年1月，美国政府起诉华为，原因是华为员工从T-Mobile窃取了“Tappy”手机测试机器人技术。

针对美国政府及检方的指控，华为指责其起诉方式存在偏见。华为在给路透社(Reuters)的一份声明中指出，所有针对该公司的指控都没有充分证据，美国政府机构正联手对其进行污蔑，以削弱其在行业中的领导地位。

值得注意的是，今年7月份，美法院陪审团认定，华为在与CNEX Labs的一起商业案件中败诉。

华为前雇员Yiren Huang和Alan Armstrong于2013年共同创办了美国芯片设计公司CNEX Labs，该公司拥有一项内存控制技术。2017年华为以违反竞业协议并盗取商业机密为由，将Yiren Huang和CNEX告上法庭。随后前者反告华为，称华为“窃密”——CNEX公司还得到了戴尔和微软的支持。最后美法院陪审团认定，尽管Yiren Huang违反了竞争协议协议，但试图窃取商业机密的却是华为。因此陪审团没有判任何一方损害赔偿。

休庭接受采访时，CNEX联合创始人Alan Armstrong发表了这样的言论，“德州陪审团给了华为一个‘惨痛的教训’，虽然我们公司规模很小，但通过艰苦奋斗，（本起案件）我们赢了，这将向华为传递出强烈的信号”。