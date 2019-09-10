微软Surface Go 2跑分配置曝光：搭载Intel Core m3处理器，8GB内存

IT之家9月10日消息 微软在2018年推出了Surface Go平板电脑，在廉价平板计算设备类别中取得了成功。微软10月2日Surface发布会还有一个月的时间，是时候来点新料了。

据Benchmark跑分网站上发现的信息，微软可能正在开发搭载Intel Core m3处理器和8GB内存的Surface Go 2平板电脑。测试名称是OEMTX OEMTX Product Name EV1，类似的代号还用于第一代Surface Go的基准测试。

在Geekbench跑分网站上中，Surface Go 2采用了英特尔酷睿m3-8100Y和8GB内存进行基准测试。显示英特尔酷睿m3-8100Y主频最高3.39 GHz，单核心得分为3113，多核心得分为5621。

这使得Surface Go 2超过了之前Surface Go性能，后者搭载英特尔奔腾4415Y，单核心分数1895和多核心分数3874。

同样值得注意的是，初代Surface Go搭载的Intel Pentium处理器最高运行频率为1.6GHz，并且缺乏Turbo Boost功能，但搭载Intel Core m3的Surface Go 2显然会支持此功能。

以下是两款Surface Go型号的比较：

Geekbench数据支撑了对新的Surface Go设备的猜测，微软可能会在10月2日发布会上带来Surafce Pro 7、Surface Book 3、Surface Go 2等新设备。