外媒：英特尔 Apollo Lake 赛扬/奔腾或存在可靠性问题

IT之家9月10日消息 根据Tom's Hardware报道，英特尔产品变更通知(PCN)文件中称，英特尔正在更新四款 Apollo Lake 赛扬(Celeron)和奔腾处理器，原因是担心它们的性能下降。英特尔将不得不建立一项储备基金，以支付更换处理器的相关成本。

据外媒报道，英特尔在2016年推出了Apollo Lake，该芯片基于英特尔的Goldmont微架构，采用了英特尔14nm工艺，由赛扬(Celeron)和奔腾(Pentium)两种型号组成。

英特尔表示，在Celeron N3350、J3355、J3455处理器和英特尔奔腾N4200处理器上存在LPC、实时时钟(RTC)、SD卡接口等问题，导致这些性能使用多年后退化速度高于英特尔的质量目标。

Tom's Hardware认为，英特尔基本上是在说它的Apollo Lake处理器存在可靠性问题，芯片很可能在保修期结束之前就报废了。在发现了这些问题后，英特尔正着手更新整个Apollo Lake系列。目前阿波罗湖芯片的B1步进正在转移到新的F1步进。

英特尔敦促其客户尽快将现有受影响的产品更换为新产品。为了突出新的步进，Intel在处理器名称中添加了“E”后缀。因此，采用F1步进的处理器将作为赛扬J3455E、J3355E、N3350E和奔腾N4200E上市销售。