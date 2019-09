IT之家9月11日消息 今天苹果秋季新品发布会上,苹果正式推出了Arcade游戏服务,这一服务可以跨平台使用,每月都有游戏免费游玩。苹果Arcade服务每月售价为4.99美元/月,150多个国家9月19日正式上线。

Apple Arcade首发独占游戏包括Konami的《Frogger in Toy Town》、卡普空的《SHINSEKAI Into the Depths》、Annapurna的《Sayonara Wildhearts》等游戏。

Apple Arcade初期有超过100款游戏,9月19日开始在150多个国家和地区推出,首月免费试用,随后4.99美元/月。