保持营收增长越来越难？苹果放两个大招：降价+订阅

网易科技讯9月11日消息，据外媒报道，作为苹果公司最重要的产品类别，其智能手机iPhone的销量和收入增长都在减速，迫使苹果不得不面对现实。面对不断变化的环境，美国当地时间周二，苹果在最新秋季发布会上做了两件不同寻常的事情：努力拼搏，并表现出改变商业模式的意愿。

首先，努力拼搏与苹果从事违背其本性的事情有关，即扩大其提供的设备和与互联网相关产品的数量。苹果过去常常吹嘘说，它所有的产品都可以放在一张桌子上。这是苹果专注于少数几款设备的象征，这样做可以让其设备、软件和应用程序变得趋近完美，让它们更有用。

最近，努力拼搏更多地出现在苹果的戏法袋子里。该公司周二举行的iPhone发布盛会清楚地表明，苹果产品的桌子需要有会议中心那么大。苹果现在至少有三种不同的iPhone机型每年都会更新，它还有令人眼花缭乱的iPad和Mac，多种风格的手腕电脑，多种耳机、声控智能音箱、智能手机外壳、iPad键盘，以及越来越多的在线视频娱乐、视频游戏和新闻等。

这种产品爆炸式增长的潜在负面影响在于，其中有些产品可能不是很好或需求不大。例如，HomePod智能音箱的销量似乎就并不太好，苹果公司高管也几乎没有提到推出了6个月的Apple News+订阅服务的表现，只是承认其的确存在。

苹果频繁调整更多产品的实际影响是，它们带来了更多的收入和(通常情况下)利润。苹果来自其耀眼明星iPhone的收入今年下滑了15%，该公司已经用完了支撑其智能手机增长的定价戏法和其他调整措施，苹果迅速扩大产品阵容的意愿清楚反映了这一残酷现实。由于其头号“摇钱树”的表现不佳，苹果需要更多“配角”来填补空缺。

这是完全务实的表现，但令人感到惊讶的是，苹果似乎也愿意改变其普通产品的定价和销售方式，甚至不惜降低价格。

苹果在发布会上表示，它将为购买iPhone、Mac、iPad或Apple TV媒体播放器的客户提供一年的免费流媒体视频订阅服务Apple TV+。虽然这只是苹果迈出的一小步，但这是人们始终在敦促苹果尝试的“iBundles”模式，即硬件产品与互联网插件绑定销售。

免费的Apple TV+订阅可能会说服那些对购买iPhone或iPad犹豫不决的人冒险一试。这也给了苹果为其Apple TV+吸引更多用户的机会，这些顾客可能会在服务到期后继续付费，或者干脆忘记退订。这是一种古老的商业策略，但却与苹果以往奉行的策略背道而驰。

虽然苹果放弃了Apple TV+的潜在直接订阅销售，加上每月4.99美元的低价，其在线视频服务不太可能成为投资者期待的公司软件和互联网产品的利润提升引擎。但当前所处的怪异时代要求它背离旧的策略。

苹果还更新了最便宜的新款iPhone，定价比2018年的iPhone XR低50美元，仅为699美元。对于一家始终在稳步提高手机价格并帮助行业其他公司突破1000美元关口的公司来说，这堪称是一次逆转。iPhone XR的表现似乎很好，有趣的是，随着价格的下降，苹果愿意牺牲一些收入，以说服更多的人升级他们的旧iPhone。

如果苹果真想填补iPhone销量和销售增长减缓带来的缺口，并说服更多苹果设备用户尝试Apple TV+或其他苹果互联网插件，这是一个聪明的想法。苹果正在做的其他事情也是如此，从扩大产品销售数量到愿意尝试捆绑硬件和软件等。

目前还不知道苹果的新戏法是否会奏效。智能手机在全球的销售停滞不前，更多自动化软件、人工智能和技术全球化的趋势根本不在苹果的掌控之中。不过，苹果为此做出改变以应对更困难新常态的做法，的确应该受到赞扬。