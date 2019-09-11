各大外媒看苹果iPhone 11发布会：价格成了最大惊喜

网易科技讯9月11日消息，据国外媒体报道，苹果今天发布了新一代的iPhone、iPad以及Apple Watch。对于这场盛大的新品发布会，各大外媒怎么看呢？

《纽约时报》：iPhone迎来令人意外的新“特性”

长期以来，苹果的产品发布会不乏惊喜，但降价鲜少是其中之一。iPhone 11的起价为700美元，而去年同类机型的起价为750美元。这表明苹果正在着眼于那些没有抢着去购买高价手机的消费者。

更高端的两款机型iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的起价则分别维持在1000美元和1100美元。

iPhone 11的削价出乎意料，因为面对iPhone销量下滑，苹果近年来一直都是通过提价来维持高营收。但是这一招数过去一年不灵验了。两款售价在1000美元或以上的机型的销量低于预期，促使该公司下调了收入预期，并最终在中国实施降价，以刺激市场需求。

分析人士说，提价的一个问题是iPhone的新功能并没有匹配上。因此，很多人升级更换手机的周期变长了。而价格下调则表明，苹果看到了这一趋势，正试图吸引更多的人升级。

《连线》：苹果的3款新iPhone主打摄像头

iPhone的摄像头一直是该设备最突出的功能之一，今年也不例外。新发布的三款iPhone在外观设计上没有什么改变，但它们全都重新设计了摄像头。

苹果也感受到了来自亚洲手机制造商的压力，它们一直在蚕食苹果的手机业务。在高端市场，三星等竞争对手一直在给自己的手机添加各种功能特性，而在低端市场，也有很多性价比很高的产品。绿色和紫色版的iPhone以及新增摄像头在接下来的一年里能否帮助苹果击退那些竞争对手，还有待观察。

MarketWatch：苹果iPhone发布会揭示了巨大的战略变化

在多年专注于取得高利润率之后，苹果现在正在价格上展开竞争。今天的发布会最令人惊讶的一点是价格，苹果新的设备和服务的定价可以说与过往全然不同。

新推出的Apple TV+流媒体视频服务的定价为每月4.99美元，新iPhone和新一代Apple Watch也便宜了，这令消费者和投资者都感到意外。苹果通常将自己标榜为提供最高端、设计最精良的产品的公司，但它的Apple TV+似乎尤其朝着不同的方向发展，新iPhone、iPad、Mac电脑和Apple TV的买家都将可以免费使用Apple TV+一年。

该服务定价低，说明苹果可能觉得自己无法与Netflix和迪士尼建立的内容库竞争，也是为了在向该服务扩充内容期间积累更多的用户。

《华盛顿邮报》：苹果的每一款新产品都像诱饵

如果说从苹果周二的iPhone发布会中可以得出一个结论的话，那就是不管你的银行账户里有多少钱，苹果真的非常希望你购买它的产品。

对于消费者来说，最大的问题是，这些新功能或价格点是否值得再次升级，或者他们是否想要继续使用现有设备一两年——这其实是一个越来越普遍的选择。如今，消费者更换智能手机的平均周期已经拉长到三年，整个行业的销售因而遭受打击。

苹果的定价可能是今天最受瞩目的新闻，因为它清楚地提醒人们，该公司正从一家高端硬件制造商转型为面向大众市场的数字服务提供商。苹果的服务订阅价格是一些竞争对手对娱乐和视频游戏流媒体收费的一半，其目的是吸引更广泛的受众，而不仅仅是那些买得起几千美元手机的人。

苹果的每一款新产品都像诱饵，吸引消费者留在苹果的限制性生态系统。没有iPhone的话，Apple Watch的用处要小得多，而广受欢迎的AirPod无线耳机在非苹果设备上也没什么特别之处。苹果自家的iMessage和Facetime应用也已经在劝阻消费者使用Android系统。

路透社：苹果依靠设备业务来对抗迪士尼和Netflix

作为一家曾一手改变音乐、移动和个人计算行业的公司，苹果正依靠iPhone和iPad的普及来与迪士尼和Netflix争夺流媒体电视用户。

11月1日，苹果将推出Apple TV+流媒体服务，与拥有更丰富的内容库和多年制作热门节目经验的竞争对手展开一番苦斗。

为了快速建立用户基础，苹果为购买多数苹果设备的用户提供一年的Apple TV+免费服务。几位华尔街分析师周一表示，该公司有望向升级旧手机的现有用户销售至多2亿部新款iPhone。

最大的问题是，这些用户在免费试用结束后是否还会留下来。

《卫报》：iPhone 11 Pro是苹果迄今为止在摄影上最具野心的尝试

iPhone 11 Pro号称是“迄今为止最先进、最精细的iPhone”，配备了由3个摄像头组成的“专业”摄像系统。

苹果在发布会上强调了新iPhone全新的摄像和编辑功能，野心勃勃地将该产品标榜为可供专业摄影师和摄像师使用的设备。

苹果展示了专业摄影师在其设备上拍摄的照片，此举强调了新的专业摄像系统的野心。在发布会上，由导演迭戈·孔特拉拉斯(Diego Contreras)和摄影师吉尔莫·加尔扎(Guillermo Garza)通过iPhone 11 Pro拍摄的一段黑白短片，在观众面前播放。这段短片凸显了支持4倍光学变焦的新三镜头系统的“计算摄影疯狂科学”。获得奥斯卡提名的电影导演肖恩·贝克(Sean Baker)也受邀上台演讲。他在2015年执导的剧情片《橘子》(Tangerine)完全依靠一款旧iPhone拍摄。

“每当看到iPhone摄像工艺的新进展，我总是会非常兴奋。”贝克说，“新工具将有助于减少拍摄次数，会让我在后期(制作)时有更多的选择。”

彭博社：苹果寄望于摄像头和Pro机型带动新款iPhone销售

苹果发布了三款新iPhone，增强了摄像头功能和电池续航能力。在2020年对手机进行重大升级之前，该公司今年采取渐进式升级来吸引消费者。

iPhone的许多新功能都在预期之中，包括经过升级的摄像头功能、更好的防水性能和经过改进的人脸识别技术。不过，苹果还是能带来几点惊喜，比如iPhone Pro机型的电池续航时间更长，以及更激进的产品定价。

作为智能手机时代的先驱，苹果iPhone曾在全球范围引发人们的疯狂追捧，取得令人瞠目结舌的销量，但近年来该公司一直在苦苦维持其手机的需求。西方国家和中国的消费者大多数都已经拥有智能手机，由于价格高、竞争产品更便宜和缺乏新的突破性功能，他们没那么愿意升级到新款iPhone了。IDC的数据显示，今年iPhone的发货量预计将下降15%。新的5G无线技术可能会帮助它恢复增长，但估计要到2020年才能实现。

《华尔街日报》：没5G，iPhone将流失中国市场份额

苹果发布了三款配备额外摄像头、电池续航能力更强的iPhone手机，寄望于这些特性和订阅服务提振iPhone疲弱的销售。该公司没有拿出任何令人惊喜的新设备，而是一如过往几年，延续挤牙膏式的渐进升级。

在iPhone销量下滑之时，Apple Watch和新的订阅服务是苹果业务多元化努力的核心。苹果用户升级原有iPhone的周期变得更长了，他们对于平均售价近1000美元的新款iPhone颇为不满。这些问题在中国尤其严重。在中国，苹果正面对包括行业竞争加剧在内的多重挑战。

苹果也下调了新款Apple Watch的价格，这说明苹果愿意自己承担关税成本，而不是将关税转嫁给消费者。Apple Watch是特朗普政府本月早些时候对价值1110亿美元的中国制造商品征收15%关税的首批产品之一。

为了保持增长，苹果必须要利用过去的硬件成功来销售新的产品和服务，进而从现有用户那里赚得更多的钱。苹果在全球拥有9亿多的iPhone用户，但其中只有一小部分人拥有Apple Watch或为该公司的流媒体音乐服务付费。

华尔街已经开始展望苹果明年的机型，预计这些机型将支持5G网络。在推出5G功能方面，该公司已经落后于华为和三星电子(Samsung Electronics Co.)等竞争对手。Moor Insights & Strategy首席分析师帕特里克?穆尔黑德(Patrick Moorhead)表示，“缺乏5G功能，苹果将在中国的高端手机市场流失份额，因为该国将5G产业视作发展重点。华为、小米等公司的5G手机将受到青睐，因此苹果会受到伤害。”

《金融时报》：苹果将未来增长希望寄托在订阅服务上

多年来，苹果一直没有给iPhone提供全新的功能，而是仅仅对现有功能进行微调。今天发布的新款iPhone也不例外。5G功能估计要到2020年才会推出。

新iPhone的电池续航时间将会更长，iPhone 11配备两个后置摄像头，另两款更高端的机型则拥有三个后置摄像头。它们还具有“慢镜头自拍”视频模式。但这些都无法扭转全球智能手机出货量放缓的趋势。它们也不能保证可帮助苹果增加收入。唯一的好消息是，在三星大肆宣传的可折叠手机因存在问题而延迟推出以后，竞争对手的创新并没有构成太大的威胁。

iPhone 11还提供绿色和紫色版本。但说到底，这些颜色仅仅象征着苹果的产品线和服务线在不断扩大。月费4.99美元的Apple TV+服务是发布会上唯一真正引人注目的时刻。苹果其实不需要通过低价来与Netflix竞争。买得起1000美元以上手机的用户显然不会在乎该服务的价格。

让该流媒体服务成为市场上最便宜的服务之一——且让多款苹果设备的购买者免费使用一年——意味着苹果也将放弃收入增长。相反，苹果似乎正试图利用其不断增长的服务业务，来说服买家选择它的硬件而不是竞争对手的产品。定价也许偏低，但苹果仍将未来的增长希望寄托在订阅服务上。