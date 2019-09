阿里巴巴告别“马云时代”

9月10日,是阿里巴巴的二十周年庆典,也是马云最后一次以集团董事长的身份出现在阿里巴巴员工面前。

在庆祝现场,马云流泪了,哭了。眼泪意味着什么,恐怕只有他自己清楚。

在随后的讲话中,马云正式宣布卸任阿里巴巴集团董事长,他一手提拔至阿里巴巴集团CEO的逍遥子(张勇)接替阿里巴巴集团董事长一职。他说:“今天不是马云的退休,而是一个制度传承的开始。希望阿里在30年后还能给世界带来更大的精彩。”

尽管在过去一个月,马云在多个公开场合再三强调“退而不休”并继续创业,积极投身教育事业,但他在阿里巴巴的核心管理层中逐渐淡出已成为事实。

阿里巴巴的“马云时代”也将在2019年9月10日正式落幕。

诞生于亚洲金融危机,历经互联网泡沫和次贷危机,在中国互联网黑暗森林中奋力厮杀二十年,马云所创立的阿里巴巴,从“十八罗汉”到“一百零八将”,发展如今的十万多员工。作为媒笔下的“顽童”、阿里人口中的“马老师”,马云将阿里巴巴变为了互联网武侠世界的“独门派系”,成为全球瞩目市值排名前十的中国科技公司。

经过激荡的二十年,没有了“风清扬”的阿里,还是那个阿里吗?

金融泡沫刮骨疗毒

阿里巴巴建立初期,在西湖边湖畔花园16幢1单元202室,马云矗立于阿里巴巴十八罗汉中央,立下了“我们所有的竞争对手不在中国,而在美国的硅谷”的豪言。

2000年,刚拿到软银孙正义2000万美元投资的阿里巴巴团队,从最初的“十八罗汉”快速扩张到“一百零八将”,并在美国硅谷、香港等地成立办事处。马云在全球演讲和宣传,并登上了《财富》杂志封面。

而下半年,阿里巴巴就与一个历史性灾难迎头遇上。互联网泡沫袭来,不少中小互联网公司入不敷出,纷纷倒闭,阿里巴巴账面无法支撑公司渡过接下来的半年,马云在一次内部讲话中说道:“如果所有中国互联网公司必须死,我希望我们是最后那一个。”

2000年10月,阿里巴巴“遵义会议”在杭州西湖召开,马云带领决策层做出了三个“B2C“的战略决定:Back To China,从海外扩张回归到立足本土;Back To Coast,服务于经济发达的沿海中小企业;Back To Center,贴近市场,回到杭州。

在一个月内,阿里员工从300多人直接削减到150多人,同时也把每个月烧钱200万美元降到50万美元,对于当时秉承着校园文化的阿里巴巴来说,此举堪称“血腥”。

马云说:“我们那时候要用一块布赢一块钱。在所有的互联网公司都在挖空心思赚客户钱的时候,我们的想法是,反正我们挖空心思也赚不到钱,所以不如挖空心思帮助客户成功,这是我们当时的出发点。”2002年起,阿里巴巴集团首次实现正现金流入,到年底,阿里巴巴现金盈利突破600万元。

同样在这一时期,马云与关明生一起确立了阿里巴巴的使命、愿景、价值观,同时以“独孤九剑”作为评估员工的新标准。也是在这时,第一届“西湖论剑”在杭州创办,马云以“风清扬”为起点,以B2B业务为抓手,开启了阿里巴巴的武侠江湖。

非典袭来 淘宝降生

非典是阿里巴巴集团历史叙事里必不可少的时期,这一阶段淘宝诞生、支付宝锋芒初现,阿里巴巴如同进入野蛮生长期的少年,商业版图日益清晰。

2003年非典来袭的那一个月,马云拨出1亿元开始组建团队,筹备C2C项目,这个秘密建设的C2C网站就是淘宝网。阿里巴巴“十八罗汉”之一的孙彤宇带着8个人搬到马云创办阿里巴巴的那套公寓中秘密研发——一个月后,淘宝网上线。

之所以说非典是阿里巴巴集团历史叙事里必不可少,是因为在众多受到非典影响的公司中,阿里巴巴是第一个将非典录入企业文化史的公司。一位阿里员工从“广交会”回到杭州被怀疑感染非典,全公司办公区域被完全封锁。危急时刻,马云决定改集中办公为分散办公,500名员工在各自家中照常办公。

在此后的非典封锁时期,员工将网线牵回了家中,淘宝的免费策略加上因封锁带来的网购高潮,阿里巴巴吸引了大批量的小商户和买家。与当时竞争者易趣的收费模式不同,淘宝本着“让天下没有难做的生意”的使命,让卖家免费在平台上销售商品,并宣布三年不收手续费,最终淘宝网打败易趣网,成为中国C2C市场霸主。

那时进入阿里的员工在接受凤凰网科技采访时表示,阿里巴巴当时处于迅速扩张期,“去面试人的虽然不多,但是我被电梯视频中马云的理想主义和热情所感染”。2004年马云会亲自给新员工培训,这位员工谈道,“马云很随和、有亲和力,讲到激动处,还一屁股坐在了讲台上”。他谈道,当时的杭州偶尔会停电,非常热的时候公司会运冰块回来,马云会将员工聚集起来,讲对于未来的规划,也就是现在的天猫、淘宝,如今这些规划已经悉数实现。

淘宝网上线后不久,也就是在2003年10月18日,淘宝网首次推出支付宝服务,支付宝也成为马云备受争议的焦点之一。

虽然在2003年就推出了支付宝的担保交易,支付宝真正成为主流第三方服务机构是在2011年。同年,雅虎在递交给SEC(美国证券交易委员会)的文件中披露了马云擅自将支付宝所有权转至自己所有的杭州阿里巴巴。由于受制于国家对于国家金融产品的控制,支付宝只有作为内资才获得第三方支付牌照。

而马云此举惹恼了股东,他在事后的回应中说道,“我们在做事,别人在说事,说的人最容易,而且前面定论你就是这样的时候,你说不清”。

也因为支付宝脱离了海外架构,获得内资身份,才有了今天大展拳脚的蚂蚁金服。

在成立5周年时,阿里巴巴将“成为一家持续发展102年的公司”定为愿景,并正式形成了“六脉神剑”的价值观:客户第一,团队合作,拥抱变化,诚信,激情,敬业。5月10日也成为了纪念阿里人抗击非典时团结、敬业精神的“阿里日”。

次贷危机 天猫创立

2007年,阿里巴巴B2B公司在香港上市。次年,美国次贷危机蔓延,中国进出口贸易进入寒冬。据当年发改委中小企业司统计,中国半年内就有6.7万家中小企业倒闭。2009年一季度,中国外贸出口下降20%。

在给全员的一封内部邮件中,马云写道,“未来几年经济可能进入非常困难时期,整个经济形势不容乐观,接下来的冬天会比大家想象的更长、更冷、更复杂!我们准备过冬吧。”

马云提出“冬天的使命”以及未来的着力点——内需市场的振兴。公司开展“狂风行动”,推出针对中小企业的“援冬计划”,并把“中供”会费降至1.98万元。

此时,阿里巴巴明确未来十年发展目标:要成为全世界最大的电子商务服务提供商,不仅要帮助中小企业渡过寒冬,也开启了从电商公司到商业基础设施的蜕变之路。这一年,淘宝网中的一个独立单元——淘宝商城,即后来的天猫成立。

天猫前身淘宝商城的创立让阿里巴巴从C2C市场走向B2C,天猫也成为阿里最核心的零售平台,但是,野蛮扩张的同时,“淘宝商城”也爆出了备受争议的“欺诈门”事件。

据阿里巴巴内部调查,2009年到2010年,2326名“中供”客户涉嫌欺诈,一种是收款后不发货,另外一种是发假货、次货,平台还招致国外客户的投诉。

该事件中,阿里巴巴“中供”核心管理层受到大面积波及。集团资深副总裁兼企业电子商务B2B总裁卫哲、COO李旭辉引咎辞职,100多名员工被辞退。

在这些举动中,阿里巴巴“客户第一”的价值观,更深入到阿里的架构中。马云领导的决策部门对于欺诈客户事件的零容忍,成为为阿里巴巴坚实企业文化建设的里程碑。

赴美上市 假货危机

2014年,阿里巴巴在美国如期上市。“我们的征程是星辰大海”,这是阿里巴巴上市那年全体员工大会的主题,但很快阿里巴巴就陷入了严重的“信任危机”,《福布斯》杂志撰文称,“阿里巴巴的强大是由很大比例的非法假货构建而成。”中国和美国监管部门对于阿里网站上的假货提出了批评,开云集团也提起了诉讼。受此影响,阿里市值蒸发了500亿美元以上。

随着中国经济增长的放缓,海外市场对于阿里来说变得日益重要,但是阿里要想赢得海外商户和购物者的信任,需要挽回声誉,整顿形象。马云在离开CEO职位之前的最后一次发布会上指出,阿里巴巴面对的最大问题是假货和知识产权问题。

阿里易权的风闻,早在2013年马云卸任阿里巴巴集团CEO时就上演过一次。但是,在辞去阿里巴巴集团CEO职位后,马云作为董事长,仍是阿里巴巴庞大体系的重要掌权者。

在离任CEO之后,马云在公开场合为阿里巴巴“打假”行动站台,指出加大对淘宝店铺的整顿力度,推出“诚信机制项目”,设立专人处理品牌投诉,运用大数据追踪定位、协助警方查处造假商家等。在2016年3月阿里巴巴打假誓师大会上,马云指出阿里巴巴每年投入10亿、运用最先进大数据防控模型,“我们不仅仅为阿里巴巴而打,为中国而打,还在为我们的后代而打。”

此外,阿里推出全民全网举报机制,发动群众都来举报淘宝卖假货及刷单行为。假货风波并没有阻拦阿里巴巴扩张的步伐,除了电商,阿里通过内部孵化、广泛收购等方式,形成了集电商、大数据、阿里云、智能制造于一体的经济体。令华尔街深恶痛绝的假货传闻,也在阿里对假货的严控中偃旗息鼓。

结语

二十年来,马云充当了阿里巴巴所有的至暗时刻的发言人,马云也几乎与阿里巴巴画上等号,但是,马云似乎一直在极力避免成为阿里巴巴“灵魂人物”,尽管事实已然如此。

成立之初,马云就给阿里巴巴十八名创始人定下军规:“随着公司的成长,你们在座的每个人只能做连长、排长,未来我们还会引进军长,师长,因为不引进外脑,公司就无法壮大。”

马云在卸任现场也说道:

如今,马云极力向外界展示这社会公益人、乡村教师的新角色,但离开了阿里舵盘的马云无疑仍是中国互联网领域雄心勃勃的布局者。

“长江后浪推前浪,前浪方可闲庭信步”,卸任后的马云,有可能会如他所说回归“马老师”的身份,但更有可能借此跳出阿里的具体事务图谋更大的商业版图。

人们习惯了没有比尔·盖茨的微软,也逐渐习惯了没有乔布斯的苹果,最终也会习惯没有马云的阿里巴巴吗?