印媒：印度将于11月底之前拍卖5G频谱

据印度媒体报道，印度政府计划在11月底前完成5G频谱拍卖。

业内人士告诉Business Insider，拍卖的价格预计将与印度电信监管局（TRAI）之前的建议价格一致，并且应该会在9月第三周确定下来。

印度电信运营商一直对TRAI设定的定价结构以及拍卖频谱附带的最低服务义务持批评态度。

TRAI此前表示，希望在未来两年内通过无线频谱拍卖筹集高达840亿美元的资金，而印度电信运营商普遍对提议的价格表示不满，Vodafone-Idea和巴帝电信（Bharti Airtel）都威胁称要抵制拍卖，除非TRAI修订其定价建议。

巴帝电信一位高管表示：“在未来两到三年生态系统都不会发展的情况下，我们在这样的价格水平上购买频谱是没有意义的。”

巴帝电信CEO Gopal Vittal在今年年初一个行业会议上表示，印度运营商每家需要至少1000MHz频谱，这样才能在整个印度范围内提供全面的服务。

“印度运营商每家需要1000MHz的频谱，才能很好地提供5G服务。在释放高频段毫米波频谱之前，还有很多工作要做。即使是3.5GHz的中频频谱，每个运营商也都需要75-100MHZ的频谱资源，否则即使用户手机上显示5G标志，但实际上却只能获得4G体验。”他说。