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阿里巴巴在河南成立新公司

2019-9-11 14:41:03来源：凤凰科技作者：-责编：沧海评论：

凤凰网科技讯9月11日下午消息，9月10日，阿里巴巴（河南）有限公司正式在郑州市郑东新区智慧岛完成注册设立。

天眼查数据显示，阿里巴巴（河南）有限公司是由阿里巴巴（中国）有限公司出资设立的全资子公司，注册资金10000万元，经营范围涵盖网络信息技术推广服务，通信技术研究开发等。

与此同时，和阿里巴巴（河南）有限公司同步成立的，还有郑州大数据发展有限公司及数字郑州科技有限公司。

郑州大数据发展有限公司注册资金20000万元，经营范围包括数据库管理；数据库服务；数据处理和存储服务等。该公司由郑州市中融创产业投资有限公司全资控股，疑似实际控制人为郑州市财政局，将主要承担市级“数字政府”、新型智慧城市、“互联网+”行动和电子政务项目的建设运行与维护工作，并负责全市重点智慧城市平台和基础设施的运营。

数字郑州科技有限公司则是阿里巴巴(中国)网络技术有限公司与郑州大数据发展有限公司共同成立的合资公司，注册资本10000万元，于建伟任该公司法定代表人和董事长。

新公司的成立，意味着阿里巴巴在河南省、郑州市相关领域的布局，而数字郑州科技有限公司将具体运营阿里巴巴与郑州市政府在数字经济、智慧城市、政务服务及金融创新等领域的战略合作项目。

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关键词：阿里巴巴

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