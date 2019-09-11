上千名亚马逊员工罢工，要求公司2030年前实现净零碳排放

9月11日下午消息，据台湾地区媒体报道，为了响应由年轻学生发起的全球气候罢课（Global Climate Strike）活动，已有超过1000名亚马逊（Amazon）员工决定在9月20日加入到罢工行列。

参与罢工的员工对亚马逊提出三大要求，希望亚马逊能够在2030年以前实现净零碳排放，不再为石化企业提供定制的亚马逊云计算（AWS）服务，也不再赞助那些反对气候立法的政客或游说组织，以展现亚马逊在对抗气候变化上的领导力。

全球气候罢课活动是在2018年8月由一名当时15岁的瑞典女学生Greta Thunberg所发起，之后慢慢演变成全球性的学生活动。去年的11月30日时，有超过100个国家的逾5万民众参与了气候罢课活动，其中绝大多数为年轻的学生，他们希望能避免全球变暖与气候变化，要求实现100%的干净能源，不再开采石化燃料，以及帮助气候难民。

今年的9月20日到27日被命名为”替全球的未来请愿！气候罢工“（#Week For Future #Climate Strike！）周，并扩大邀请成年人参加。

由亚马逊员工所组成的气候正义团队表示，作为全球最大也最有影响力的企业之一，员工的角色是确保亚马逊能够成为气候议题的先行者，承担亚马逊业务对地球与人们的责任。

该团队表示，亚马逊使用了大量的石化燃料直接造成了气候变迁，也因为石化燃料的基础设施污染了社区，还替石化公司量身订做解决方案以协助它们开采及探勘新石油与天然气，还在去年赞助了68名反对气候立法的美国国会议员。

因此，他们希望亚马逊能够在2030年以前实现净零碳，不再为石化企业提供定制的AWS服务，也不再赞助那些反对气候立法的政客或游说组织。

尽管亚马逊今年初就曾承诺要在2030年以前让亚马逊一半的出货都达到净零碳，但这与气候正义团队的诉求有所差距。而且，该团队还表示，就算亚马逊届时达到该目标，随着亚马逊业务的增长，所排放的二氧化碳规模还可能胜过今日。

气候正义团队表示，他们知道在2030年达到净零碳并非易事，但呼吁亚马逊应该要正面迎接此一攸关全球议题的挑战。