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爆发！亚马逊将与伙伴推20多款Fire TV设备，含OLED电视

2019-9-5 8:35:28来源：网易科技作者：小小责编：骑士评论：

9月5日消息，据外媒报道，亚马逊似乎准备推出20多款新的Fire TV设备，包括全新流媒体播放器Fire TV Cube、多款Fire TV Edition智能电视以及首款OLED Fire TV电视。

有关这些产品的细节首先出现在TechCrunch和CordCutters上，随后被Engadget、BBC和其他网站转载，不过现在已经删除。

据报道，新的Fire TV Cube将配置六核处理器，支持杜比视频高动态技术Dolby Vision，而且能够直接在设备上理解语音控制，而不需要转到云端。

与首款Fire TV Cube一样，新款设备将拥有同样的远场麦克风、HDMI-CEC和红外发射器，据说其价格也与当前Fire TV Cube相同，都为120美元。据报道，这款设备最快将于10月10日发货。

据BBC报道，英国Currys PC World将出售JVC的4K分辨率的Fire TV Edition智能电视。Engadget补充说，Grundig和东芝也在制造这类新设备，包括前面提到的OLED机型，据称Grundig的产品将首先在欧洲发货。

东芝的65英寸Fire TV Edition使用类似Dolby Vision风格的高动态范围图像技术HDR，在美国售价仅为600美元。最后，Anker也推出了支持Fire TV的Soundbar音箱，但预计它要到11月21日才能发货，售价约为230美元。

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关键词：亚马逊智能电视

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