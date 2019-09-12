苹果CEO库克回应iPhone11降价：希望能有更多用户享受iPhone

IT之家9月12日消息 两年前iPhone X的发布，将苹果旗舰手机的价格推向了史上新高，去年iPhone XS Max的高配版售价则直接突破了万元大关。而最新发布的iPhone 11价格相对便宜，也是12年来iPhone首次不涨价。近期苹果CEO接受了国内媒体的采访，谈论了最新iPhone 11的话题。

苹果CEO库克还回应了普通消费者关注的iPhone售价问题。库克表示，为了让iPhone售价变得更亲民，iPhone 11的发售价格已经比iPhone XR刚上市的时候价格变得更低了，同时，苹果推出了换购和分期等购买方案，这让iPhone在中国的销量得到可观的提升。

近年来苹果的创新能力饱受质疑，对此库克表示，苹果最大的优势其实是整合。有些厂商可以打造操作系统，有些厂商负责制作手机芯片，有些其他的厂商则是制作手机。但他们都没有办法将这三个方向真正的整合在一起，从而给用户提供更好的使用体验。

至于新iPhone 11系列不支持5G，库克表示，5G技术目前有些超前，经过研究发现，目前5G市场无论是基础架构或者芯片还并未成熟，不足以推出一个高质量的产品。并表示，如果苹果能够将4G的网速最大程度的充分利用，4G下依然有很大的潜力去挖掘和提升。