OPPO Reno2卡丁车活动视频来了：视频超级防抖

IT之家9月12日消息 日前，OPPO正式发布了新品OPPO Reno2手机，后置4800万变焦四摄，支持Ultra Steady视频超级防抖，8GB+128GB售价2999元。

昨日，OPPO邀请媒体参与卡丁车体验活动，用OPPO Reno2实际体验超级防抖能力表现。

相较于无视频超级防抖功能的OPPO Reno，采用视频防抖功能的OPPO Reno2在移动时拍摄的视频抖动幅度小，画面十分稳定。

OPPO Reno2的视频拍摄表现得益于Ultra Steady视频超级防抖。这一技术通过HIS混合防抖技术，实现5轴防抖效果，结合OIS光学防抖和EIS电子防抖，通过多源传感器信息融合和防抖场景智能分析，陀螺仪频率提高至原来的2至3倍，更加灵敏的感应手机运动状态，实现超级防抖算法。

在视频拍摄中，还有裁切问题的存在，防抖的裁切更是行业共存的问题。标准视频拍摄模式下，OPPO Reno2视频画面视场角FOV在行业内处在同样的水准。极限场景下，在拍得清晰和拍得广之间，OPPO Reno2优先实现拍摄清晰，开启超级防抖时也可保证视频的整体质量。

这是因为OPPO Reno2用主摄做防抖可以尽可能地保证视频画质。同时，针对剪裁问题，OPPO从硬件和软件端均做了技术上的改进。为了尽可能减少画面损失，OPPO Reno2还把原本16:9 的视频拍摄画幅改成全尺寸采样，保证画质和防抖效果。

值得一提的是，广角做防抖通常只有1080p 30帧，OPPO Reno2在超级防抖模式下都做到了1080p 60帧，视频画面更加流畅。