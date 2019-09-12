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华为Mate 30 Pro真机正面照曝光

2019-9-12 13:04:18来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月12日消息 微博数码博主@阳阳你好 曝光了华为Mate 30 Pro的正面真机照，我们来看一下吧。

从曝光图来看，这台华为Mate 30 Pro测试机并没有搭载EMUI10，底部的三大金刚反衬出搭载的系统是原生Android。曝光图的刘海设计与之前的爆料一致，大曲率屏幕也与之前曝光的瀑布屏相吻合，刘海部位可以明显的看到有三颗传感器，根据之前的消息应该还有两颗传感器。

据悉，华为Mate 30 Pro配备一块6.6~6.8英寸左右、分辨率1176x2400的AMOLED瀑布屏，搭载麒麟990处理器，后置4000万像素IMX600传感器+4000万像素“widecine camera（华为此前在欧洲注册了一项名为‘Cine Camera’的商标，翻译成中文即为“电影相机”）”+800万像素长焦镜头，前置3200万像素镜头+超宽相机+ToF镜头。

其他方面，华为Mate 30 Pro支持华为Face ID 2.0，配备屏下指纹识别，机身存储方面配8GB+512GB存储规格，运行基于Android 10的EMUI10（无谷歌App）系统，没有物理音量按键，改用虚拟音量条设计，支持Nano SIM / Nano SD双插槽。

电池方面，华为Mate 30 Pro内置4500mAh电池，支持40W超级快充及27W超级无线快充。

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关键词：华为Mate 30 Pro

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