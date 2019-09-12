学生诉上海迪士尼禁带饮食一案达成调解，迪士尼补偿50元

IT之家9月12日消息 据上海浦东新区法院消息，昨日，华东政法大学法学专业学生起诉上海迪士尼禁带饮食一案的原被告双方达成调解协议。原告食品损失46.3元，上海迪士尼补偿原告人民币50元。

据悉，9月12日，原告诉被告上海国际主题乐园有限公司（上海迪士尼乐园）服务合同纠纷一案在上海市浦东新区人民法院（以下简称“上海浦东法院”）主持下调解结案。



2019年1月30日，原告前往上海迪士尼乐园游玩，并携带部分即食食品以备游玩时食用，在乐园安检时，被告知根据《上海迪士尼乐园游客须知》游客不得携带食品进入乐园，经交涉未果，原告自行处置食品后入园。

3月15日，原告诉至上海浦东法院，请求判令：

• 确认被告《上海迪士尼乐园游客须知》中“不得携带以下物品入园”部分的“食品、酒精饮料、超过600毫升的非酒精饮料”条款内容无效；

• 被告赔偿原告因上述入园规则被迫丢弃的食品损失46.30元。

上海浦东法院于2019年3月15日立案受理该案，于4月23日公开开庭审理，审理期间多次组织双方调解。

期间，被告对入园规则中相关条款内容进行了修改：除少数特殊食品仍禁止携带外，游客可携带供本人食用的食品及饮料进入上海迪士尼乐园。

9月12日，经上海浦东法院主持调解，原、被告双方自愿达成调解协议：被告上海国际主题乐园有限公司补偿原告人民币50元（当庭给付）。该调解协议已经双方当事人签收生效。