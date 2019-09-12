任天堂无愧最强法务部：胜诉英国五大运营商并封锁破解网站

9月12日消息，近日，任天堂再次在法庭上胜诉，当之无愧的任天堂法务部名不虚传。

这一次对簿法庭的是英国的五大运营商，败诉之后，他们必须阻止或屏蔽用户访问4个关于提供任天堂switch破解方法和盗版游戏的网站。

对于本次案件，英国的高等法院表示了对任天堂的支持，并确认在任天堂switch系统上进行设备破解和盗版软件交易都是违法的。

英国高等法院的这一举措有助于保护英国的游戏行业以及全球的switch开发商的利益，受到了相关业界的赞同。