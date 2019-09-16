自动驾驶、共享出行未来已来？我看未必

如今，人们普遍认为，买汽车将会成为过去。随着人们抛弃福特和丰田，转而使用共享的移动服务，如Uber、Lyft、Getaround和Turbo，两车车库未来将变得和马厩一样罕见。自动驾驶汽车只会加速这一趋势，因为它将消除叫车和汽车共享之间的界限，并使这两种选择都更便宜。你不用买车，只需订阅一款应用，轻触智能手机屏幕，就能召唤一辆自动驾驶汽车。你再也不用担心停车、铲雪或其他无数车主的烦恼了。

虽然我们可以预见未来的发展，但它们很可能比耸人听闻的标题所暗示的还要遥远。近年来，共享出行的兴起确实降低了汽车销量，而且越来越多的年轻人推迟了学车日程。然而，事实是，无车未来仍障碍重重。

自动驾驶汽车各地使用不均衡

当谈到自动驾驶汽车的应用时，问题不在于何时，而是何地。那些将老式的人力驾驶汽车与马进行比较的人最好记住，在20世纪40年代之前，马是美国农村地区一种常见的交通工具，但在城市，马早被汽车取代。

同理，自动驾驶汽车的使用在地理上也可能是不均衡的。不仅因为城市居民饱受停车位稀缺之苦，更因为该产品充分点燃了他们的好奇心。

目前，自动驾驶汽车的地理定位非常严格。例如，谷歌的自动驾驶汽车部门Waymo在凤凰城郊区一个100平方英里的区域测试其汽车，而它的许多竞争对手的测试场地要小几个数量级。在受限制的环境中创造一致的、可预测的条件更容易，在自动驾驶汽车能够扩大其行驶范围之前，还需要做更多的工作。

然而，即使自动驾驶汽车开始在整个地铁区域巡航，它们最初也会受到地理上的限制。在一致的天气条件下，自动驾驶汽车在平坦的、明确的网格上工作得最好，这就是为什么西南地区成为测试的“归零地”。自动驾驶汽车还需要一段时间才能在蜿蜒的山路上行驶，或者在严寒的北方冬天行驶，这意味着我们还需要很长一段时间才能看到买车历史的终结。

是的，不再买车的风潮可能马上会席卷你所在的城镇，但是，前提是你所居住的地方道路良好、且能见度高。

研发自动驾驶汽车的工程师，还远远不够

随着第一批完全自动驾驶汽车的商业推出，自动驾驶汽车公司正在迅速增加人手。从2017年第二季度到2018年第二季度，ZipRecruiter招聘网站上与自动驾驶汽车相关的职位增加了250%。

然而，严重的人才短缺可能会导致许多职位空缺，长期阻碍该行业的发展。目前，全球自动驾驶汽车工程师的数量仅为四位数。自动驾驶汽车工程师的重要资质包括熟悉机器人技术、汽车机械和制造知识，以及使用Python和C++等语言编写代码的能力。假设对自动驾驶汽车的需求像预期的那样迅速增长，一个缺乏足够具备这些技能的工作人员的行业可能难以扩大规模以满足需求。

我们还不知道自动驾驶汽车到底该如何打造

当包装新技术时，人类倾向于坚持我们所知道的。第一批汽车实际上是无马的马车，它们看起来就像要被取代的马车一样。汽车制造商们花了几十年的时间进行试验，才最终确定了一种外形类似于我们今天所拥有的那种时髦的大规模生产的汽车车型。

甚至在自动驾驶汽车真正受到消费者欢迎之前，它的样式也有可能需要进化。通过将乘客从任何监控道路的义务中解放出来，自动驾驶汽车可以会变得与今天的汽车有所不同。

最终变得无处不在的自动驾驶汽车可能没有窗户，内部覆盖着电视屏幕。它可能是一个移动客厅，当你想要旅行时，它可以与你的房子分离。它可能是一个只有一个座位的通勤舱，带你独自去上班。道路最终可能会被这些和许多其他的特殊样式的移动工具所挤满。

无论自动驾驶汽车最终是什么样子，它们都需要时间来进化成最终的形态。未来2-3年内出现在我们道路上的模型可能不会最终被大规模采用。

我们还没有准备好放弃安全驾驶员

即使今天自动驾驶汽车在地理位置测试区域运行，它们仍然几乎是由安全驾驶员控制。这些人不是普通大众，而是经过专门挑选和训练来监督汽车运行的志愿者或员工。我们离完全无人驾驶汽车在道路上行驶的情景还很远。在我们达到这一点之前，我们不会看到自动驾驶汽车的订阅服务开始规模化，我们肯定不会看到已经预测到的所有权模式的重大转变。

目前还不清楚公司和普通大众要多久才能适应完全无人驾驶的汽车。有些人认为电梯是世界上第一辆自动驾驶汽车，它的历史可能会给我们带来一些启发。大多数电梯在不再需要人工操作的几十年后，仍然由人工操作，原因很简单，就是乘客觉得独自操作电梯不舒服。

第一批自动驾驶汽车的乘客，也有可能会需要一个自动驾驶汽车操作员存在作为心理缓冲。在很长一段时间内，我们仍将看到自动驾驶的Lyft和Uber，司机仍在驾驶，即使他们的手不在上面。

共享移动改变社会，不会很快到来

最终，大多数障碍都会被克服。我们将为自动驾驶汽车工程师建立一个更好的人才通道，其中一些工程师将研究如何让自动驾驶汽车在蜿蜒的道路上和恶劣的天气下工作，扩大它们的地理范围。随着技术的进步，公众的信心也会提高，没有安全驾驶员的自动驾驶汽车将上路行驶。设计师们将继续重复自动驾驶汽车的设计，直到他们找到一个或几个能持续下去研发的款式。

然而，在所有对共享移动改变社会的潜力的期待中，我们需要注意：变化很少在我们预期的时间轴上发生。像汽车和电梯这样的移动技术的采用花费了一代人或更久的时间。我个人还未把自己的车钥匙扔掉。