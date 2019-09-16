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余承东再发华为Mate 30预热视频：一同感受5G极速力量

2019-9-16 11:36:12来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月16日消息 随着华为德国慕尼黑新品发布会的日益临近，官方也陆陆续续开始对新款Mate 30系列手机的预热。近日华为消费者业务CEO余承东再度发布一条Mate 30系列的预热视频。

据悉，这则视频是“Rethinkpossibilities”系列预热视频中的一部分。余承东表示，期待大家共同感受Mate 30所带来的5G极速力量。由此可见在华为Mate 30系列新机上所搭载的麒麟990处理器及5G基带将会给用户带来极佳的5G体验，值得期待。

硬件方面，根据早前曝光的信息显示华为Mate 30将搭载麒麟990 5G芯片，采用一块6.6~6.8英寸左右、分辨率1176x2400的AMOLED瀑布屏，拥有后置4000万像素IMX600传感器+4000万像素“widecine camera”+800万像素潜望式长焦镜头，其中潜望式镜头支持5X光学变焦。

电池方面，华为Mate 30 Pro内置4500mAh电池，支持40W超级快充及27W超级无线快充。

其他方面，华为Mate 30 Pro支持华为Face ID 2.0，配备屏下指纹识别，机身存储方面配8GB+512GB存储规格，运行基于Android 10的EMUI10（无谷歌App）系统，没有物理音量按键，改用虚拟音量条设计，支持Nano SIM / Nano SD双插槽。

华为即将于9月19日在德国慕尼黑举办新品发布会，届时Mate 30系列新机将正式与大家见面，敬请期待。

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关键词：华为Mate 30Pro余承东

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