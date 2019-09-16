【IT之家开箱】NEX 3 5G图赏：无界瀑布，深空流光

IT之家9月16日消息 今晚，vivo在上海正式发布了NEX系列新成员——NEX 3 5G。NEX 3 5G搭载高通骁龙855 Plus处理器，采用6.89英寸无界瀑布屏。IT之家已拿到了NEX 3 5G亮黑色版本，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

NEX 3 5G尺寸为167.44×76.14×9.4 mm。在NEX系列外观设计的基础上，NEX 3 5G让屏幕曲面达到近乎垂直的状态，并去除所有实体按键，通过兼备科技感与美感的无界瀑布屏以及无按键一体化设计，为用户带来了十分顺滑、流畅的视觉和手感。

NEX 3 5G正面为一块6.89英寸的FHD+柔性屏，采用垂直曲面无边设计。接近90°的曲率使屏幕左右两侧的显示区如同两泓飞瀑，直接漫延过机身垂直向下。

NEX 3 5G背面则是星环影像系统的三颗摄像头，采用三角形布局，为64MP主摄+13MP广角/微距+13MP人像的三摄组合，包含广角拍摄、长焦拍摄和超级微距拍摄，能够覆盖更多摄影的场景。

在NEX 3 5G的背面，还有NEX系列Logo与“5G”标识。这也表明，NEX 3 5G将迎来全新的5G通信能力。

NEX 3 5G顶部则藏有一枚1600万像素升降式前置摄像头，进一步提升了这款手机正面的视觉冲击力。此外，NEX 3 5G顶部还配备了3.5mm耳机孔。

将视线转向NEX 3 5G底部，则是整齐排列的天线、听筒、Type-C接口与SIM卡槽。

与传统屏幕嵌在机身里的形式不同，NEX 3 5G采用无按键一体化设计，通过X轴线型马达，模拟实体按键的真实触感，进而呈现出整块屏幕包裹住机身上半部分的视觉表达。

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