vivo Pay正式发布：支持vivo旗下7款手机，覆盖18家银行

继昨日年度旗舰NEX 3发布之后，vivo今日公布了在金融业务方面的布局：联合中国银联正式上线vivo Pay支付服务。据悉，vivo Pay已支持vivo旗下7款手机，18家银行，1700万家商户。

此外，去年传闻加入vivo牵头金融业务的前网易金融总裁王磊也正式亮相。据悉，vivo已经成立了数字金服中心，王磊担任总经理。

手握2.5亿用户商用vivo Pay

vivo高级副总裁施玉坚透露，截至今年9月，vivo在网用户已超2.5亿。这些用户需要安全、便捷的金融服务。

他表示，vivo Pay的商用也代表着vivo钱包服务的逐步落地。中国银联是vivo在金融上的首批合作伙伴之一，未来vivo将以vivo钱包为载体，联合合作伙伴为用户提供更多金融科技服务。

实际上，今年8月发布的iQOO Pro，便搭载了全功能NFC，可支持公交卡、门禁卡、eID功能。在NFC功能的基础上，vivo当时还宣布与中国银联合作公测vivo Pay。

而今日，vivo正式宣布上线vivo Pay服务。在昨日发布的vivo NEX 3上，新浪科技发现vivo钱包还新增了理财板块和付款码功能，在金融方面的布局更加完善。

这也是继苹果、三星、华为、小米、OPPO之后，又一家入局移动支付领域的手机厂商。这些手机厂商先后推出了包含支付、理财、借贷等各种金融服务。其中国产手机厂商中布局最早的要数小米，小米金融将来或还要从小米集团完全拆分。

成立vivo数字金服中心，前网易金融总裁负责

vivo在金融方面的布局，在去年就有相关传闻。

2018年底，传闻原网易金融总裁王磊已加入vivo金融，负责牵头vivo的金融业务。资料显示，王磊是浙江大学计算机科学博士毕业，在网易先后负责过技术团队管理、第三方支付、消费金融、理财、区块链等业务。

而今日的发布会上，王磊也以vivo数字金服中心总经理的头衔正式亮相。他认为，NFC支付更加安全和便捷。vivo Pay提供了手机闪付、卡码合一、线上支付和标签支付等支付方式。目前已支持vivo旗下7款手机，18家银行，1700万家商户。此外，vivo手机闪付覆盖17个城市的地铁和900+地区公交线路，并支持18个城市公交卡。

王磊表示，vivo将为vivo Pay提供手机系统级流量扶持，包括开机引导、应用开屏、Jovi场景推荐和负一屏刷卡入口。同时，vivo Pay也将应用在线上线下多场景，包括vivo线上商城支付，以及线下渠道支付。

王磊还向新浪科技透露，vivo数字金服中心目前团队已有200多人。

目前，智能手机厂商之间的硬件竞争越来越激烈，而软硬服一体化成为各家不能有的短板，这也将有利于形成业务和生态闭环；同时与传统硬件业务相比，包括金融业务在内的互联网服务的利润空间颇为丰厚，手握上亿的硬件用户群意味着变现的潜力也巨大，这也是众多手机厂商争相入局金融业务的原因所在。