OPPO重磅发布三大闪充技术！65W SuperVOOC2.0、30W VOOC4.0、30W无线闪充

2019年9月17日，OPPO在深圳召开了一场超级“硬核”的VOOC闪充技术沟通会，活动现场，OPPO发布了三大VOOC闪充技术，分别是最大充电功率为65W的SuperVOOC 2.0、30W的无线VOOC闪充以及30W的VOOC 4.0。

在活动开始，OPPO官方宣布了全球范围内搭载VOOC闪充手机累计达到1.45亿台+。而OPPO全球闪充核心专利布局到达了1700+，目前已经累计向近20家企业开放闪充授权。

这场VOOC闪充活动，是笔者参加过各种各样技术沟通会中，最硬核、涉及专业知识点最多的沟通会之一。

先放两张图大家简单感受一下：

这长达两小时的技术沟通会中，OPPO闪充团队负责人张加亮向媒体分享了OPPO在研发VOOC闪充技术上的心路历程，并且公布了很多VOOC上的一些技术原理等等，考虑到这部分涉及的专业知识点太多，笔者就不过多赘述了，在这里主要向大家分享一下，在今天的这场技术沟通会上，OPPO都发布了哪些技术，又公布了关于新机方向的哪些新消息。

圈重点：

1、65W的SuperVOOC 2.0是目前最快的量产快充技术

2、VOOC闪充技术平台现已拥有“VOOC闪充、SuperVOOC超级闪充和无线VOOC闪充”完整的三条线。

3、无线VOOC闪充兼容QI标准，预计将在2020年上半年的产品中正式商用。

4、30W VOOC 4.0技术，10月份OPPO K5首发搭载

一、65W的SuperVOOC 2.0正式发布，Reno Ace10月发布首次搭载

SuperVOOC 2.0基于SuperVOOC的技术平台，采用串联双电芯设计，放电时可以利用电荷泵将双电芯的电压减半，SuperVOOC 2.0在30分之内，就能充满一台4000mAh的电池的手机。



在全链路充电管理过程中，SuperVOOC 2.0采用了多颗定制芯片，包括VCU智能控制芯片、AC/DC控制电流与电压；MCU充电管理芯片，BMS电池管理芯片，定制协议握手芯片，从适配器到充电线再到手机，三者共同形成了SuperVOOC的充电协议闭环。

在适配器端，SuperVOOC 2.0适配器采用了第三代半导体——GaN氮化镓。氮化镓最显著的优势就是能带来充电工作效率的提升，并在同时实现更小的充电器体积。同时，OPPO也会是第一批使用氮化镓的手机品牌。

需要强调的是，在活动现场，张加亮还向媒体卖了一个关子——可以期待一下，使用氮化镓之后的SuperVOOC 2.0充电器体积会有多小。

在手机电池端，双BTB接口结构能让充、放电电路分离，缩短充电路径，进而降低充电电路内阻，提高充电效率，并且采用了新一代的串联双3C电芯，电芯采用MMT工艺制造，电芯阻抗更低，能支持输入更大电流（10V6.5A）。

SuperVOOC 2.0是目前OPPO闪充家族、也是目前市面上最快的量产快充技术。将在10月份的OPPO Reno Ace手机上首发亮相，敬请期待。

现场实测，峰值功率最高可达到64W▲

二、30W无线VOOC闪充



在沟通会上，OPPO还发布了全新的30W无线VOOC闪充，80分钟即可将等效4000mAh电池能量充至100%，且兼容QI标准，支持5W、10W两档充电功率。

30W无线VOOC闪充采用实时通讯调节，匹配无线充电板进行恒压恒流直充，并集成OPPO首创的VOOC隔离型电荷泵技术，使电量能够更加高效、安全的充入电池。



30W无线VOOC闪充、有线VOOC闪充、5V2A充电曲线对比▲

在安全方面，30W无线VOOC闪充加入了软开关方案以及直流隔离方案，直流隔离方案能有效的阻断潜在的高压直流通路，从而避免高压电流施加在电池上所带来的安全隐患。30W无线VOOC闪充还加入了异物检测功能，当充电板检测到金属异物时，能够立即停止充电。

现场工程机无线充电演示▲

官方表示，OPPO的30W无线VOOC闪充可媲美VOOC 1.0闪充的充电体验，并且拥有非常好的热量控制表现，充电过程中的最高温度也不会超过40度，该技术预计将在2020年上半年的产品中正式商用。

三、30W VOOC 4.0亮相，10月份OPPO K5首发搭载

除了带来65W SuperVOOC 2.0和30W无线VOOC闪充之外，VOOC闪充也进化到了4.0版本，相较于VOOC 3.0，VOOC 4.0拥有更大的充电功率。

官方表示，在30分钟即可将4000mAh电池充至67%，73分钟充至100%，比前代技术在充电时间上缩短了12%。同时，进一步优化的VFC算法也缩短了最后10%电量所需的充电时间。此外，VOOC 4.0通过定制30W高功率版适配器，以及使用3C电芯降低整个充电系统硬件的内阻。

VOOC 4.0具备良好的兼容性，其兼容VOOC 3.0之前的所有闪充协议，可获得5V4A（20W）的满载充电功率。

VOOC 4.0将在10月份的OPPO K5首发搭载。