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特斯拉Model S在纽博格林赛道上击败保时捷电动车，单圈快20秒

2019-9-18 10:15:50来源：网易科技作者：小小责编：骑士评论：

9月18日消息，德国权威汽车杂志《Auto Motor und Sport》日前报道，在德国著名的纽博格林赛道（Nurburgring）上，特斯拉配置Plaid动力系统和三电机的Model S原型车，打破了保时捷预生产纯电动汽车Taycan创造的单圈最快纪录。

特别值得注意的是，Model S以绝对优势击败了Taycan，比后者快了近20秒。《Auto Motor und Sport》的记录显示，Model S跑完单圈赛道的时间为7分23秒，而Taycan则用了7分42秒。这个结果表明，特斯拉依然在不断研发其汽车技术，特别是其旗舰轿车。

应该指出的是，纽博格林赛道上配置Plaid动力系统的Model S距离投产还有大约一年时间。不过，保时捷Taycan也属于预生产车型，后者甚至没有透露规格和配置，只称其动力超过600马力。

特斯拉的这款Model S原型车不仅打破了Taycan创造的纪录，它甚至将能够与恩佐法拉利(Enzo Ferrari)和帕加尼Zonda F Clubsport等车型媲美，这两款车完成纽博格林单圈赛道的时间都在7分钟24秒左右。

在为Model S轿车和Model X SUV推出Plaid动力系统和三电机后，特斯拉似乎正准备推出一系列在直线和圈形赛道上都表现非常出色的汽车。再加上下一代跑车Roadster，特斯拉可能再次证明，电动汽车在任何指标上都优于汽油和柴油动力汽车。

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关键词：特斯拉Model S保时捷

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