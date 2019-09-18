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小米Redmi K20 Pro尊享版宣布：骁龙855 Plus+12GB内存+512GB存储

2019-9-18 11:19:37来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月18日消息 Redmi红米手机官方发布消息称，Redmi K20 Pro尊享版将在9月19日晚间直播中亮相。今天Redmi K20 Pro公布了几项关键性的配置。

Redmi K20 Pro 尊享版搭载高通最新旗舰处理器骁龙855 Plus，7nm工艺，配备12GB大内存和512GB存储。

「至尊大魔王」海纳百川，电脑级的存储容量。你喜欢的游戏、视频、照片，随身重要文件一部手机存储。

手机为什么要选大内存？

① 相同处理器，内存越大，性能越强。

② 同时多任务并行，后台随时唤醒，进度不丢失。

③ 优质大型游戏等应用对内存要求越来越高，大内存已是旗舰手机标配。

Redmi K20 Pro基础版采用了高通骁龙855处理器，最高8GB+256GB存储组合，有冰川蓝、火焰红、碳纤黑、珍珠白四种配色。该机配备一块6.39英寸AMOLED 19.5:9的极界全面屏，采用了屏幕指纹和升降式摄像头，支持第七代屏幕指纹技术，特殊场景下的解锁成功率提升30%，支持NFC。同时还有4000mAh大容量电池，支持27W快充。拍照方面，前置采用一颗2000万像素镜头，后置采用4800万像素SONY IMX586传感器+1300万像素广角和800万像素长焦镜头。 

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关键词：Redmi K20 Pro小米

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