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【IT之家开箱】小米小爱音箱/Pro图赏：全面升级，素雅外观

2019-9-18 12:42:55来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月18日消息 昨日，小米正式推出了小爱音箱和小爱音箱Pro。两款音箱均采用750mL超大音腔，配备德州仪器专业音频处理芯片TAS5805，前者延续了小爱音箱经典款的白色外观，后者则采用了黑色外观设计。IT之家已拿到了这两款音箱，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

相较于经典款，新款小爱音箱和小爱音箱Pro变“胖”了，新推出的两款音箱尺寸均为118×118×215mm，重量分别约为1202g与1207g。

新款小爱音箱和小爱音箱Pro采用750mL超大音腔、360度环绕声场设计、2.25英寸高端扬声器单元，均配备德州仪器专业音频处理芯片，支持自动增益控制和15段声音均衡调节。

两款音箱拥有360度声场和专业DTS调音，支持立体声组合和就近唤醒功能。

小米小爱音箱、小爱音箱Pro还内置AUXIN有线接口，可通过3.5mmAUX线缆连接作为电脑、电视的播放。这两款音箱还内置6个环形麦克风，采用阵列式设计，搭配波束成形技术有效降低噪声干扰。

此外，小爱音箱Pro在小爱音箱功能上增加语音红外遥控功能。小爱音箱已与QQ音乐达成合作，正版曲库一句话畅听，可自动同步账号中收藏的歌曲。

价格方面，小爱音箱和小爱音箱Pro售价分别为269元、299元，现已开启预售，将于9月20日正式开售。

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关键词：小米小爱音箱

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