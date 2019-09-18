Steam游戏库全新界面开启测试

IT之家9月18日消息 据Steam官方报道，Steam游戏库进行了界面修改，主要是针对游戏库UI的更新；官方称比以前看起来更为美观，相关性更高，也更为强大。

官方介绍称，在全新的库首页，您可以快速访问游戏更新、最近玩过的游戏、好友动态及收藏；具体如下：

更新：您库中的游戏进行了更新或举办了活动时，您会第一个知道消息。点击一项活动，即可浏览该游戏所有最近的更新。

最近：如果您想从上次停止的地方继续，此陈列架显示了您最近玩过或购买的游戏。只需按下大大的绿色按钮，即可马上继续精彩游戏。

好友动态：想和好友互动一下吗？您可以看到好友最近做了什么、他们正在玩什么游戏，甚至还可能找到值得一试的新游戏。