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Steam游戏库全新界面开启测试

2019-9-18 16:41:30来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月18日消息 据Steam官方报道，Steam游戏库进行了界面修改，主要是针对游戏库UI的更新；官方称比以前看起来更为美观，相关性更高，也更为强大。

官方介绍称，在全新的库首页，您可以快速访问游戏更新、最近玩过的游戏、好友动态及收藏；具体如下：

  • 更新：您库中的游戏进行了更新或举办了活动时，您会第一个知道消息。点击一项活动，即可浏览该游戏所有最近的更新。

  • 最近：如果您想从上次停止的地方继续，此陈列架显示了您最近玩过或购买的游戏。只需按下大大的绿色按钮，即可马上继续精彩游戏。

  • 好友动态：想和好友互动一下吗？您可以看到好友最近做了什么、他们正在玩什么游戏，甚至还可能找到值得一试的新游戏。

  • 自定义陈列架：随心所欲地自定义您的库主页。添加一个还是十个自定义陈列架尽在您掌握。突出显示您最喜爱的收藏，或者只是炫耀您所有的游戏。

全新的Steam库可以让您轻松快速地对游戏进行探索、排序、隐藏或突出显示。具体如下：

  • 动态收藏：动态收藏可轻松创建，并可以使用商店标签和筛选条件自动将您的游戏整理至不同收藏中。

  • 自定义陈列架：在您的库主页添加或移除陈列架，用您喜欢的方式对其进行自定义设置。您可以突出显示自己最喜爱的收藏，甚至选择如何排序。

  • 随意拖放：将您的游戏拖放至收藏中，直接重新整理您的库。您甚至可以将游戏拖放至收藏按钮，新建一个收藏。

此外还有游戏详情页面和全新的活动和通知发布工具；全新Steam游戏库（测试版）：点此前往了解详情

想要体验全新Steam游戏库的用户需要点击“设置”、点击“账户”，然后点击“参与测试”，最后点击“Steam Beta Update”之后重启即可。

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关键词：Steam游戏

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