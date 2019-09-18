索尼拒绝分拆相机零部件部门：要保持公司统一协同

9月18日消息，据国外媒体报道，索尼拒绝了激进投资者丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)提出的剥离公司旗下盈利的相机零部件部门的请求，称保留该业务会维持公司的协同效应。

该举获得了索尼董事会的全票通过，它也意味着索尼首席执行官吉田宪一郎作出了其迄今为止最明确的一个声明：他打算维持索尼的企业集团模式，即涵盖诸多不同的业务领域，包括好莱坞电影、PlayStation游戏、Walkman便携式音乐播放器、人寿保险和电子部件。

吉田宪一郎周二在致股东的一封信中说，他对勒布的建议表示感谢，但他总结道，长期而言，保留相机零部件部门“是提升索尼公司价值的最佳策略”。

勒布管理的纽约基金Third Point LLC今年6月向索尼发表了一封公开信，称该公司业务组合的各个部分彼此之间缺乏明显的联系。该对冲基金表示，这压低了索尼的股价，因为投资者很难全面了解索尼的业务，导致企业集团的估值折价。

勒布寻求的最大改变是剥离相机零部件部门，该部门向包括苹果公司在内的手机生产商供应用于智能手机摄像头的图像传感器。今年第二季度，该部门录得营业利润495亿日元(约合4.58亿美元)，约占索尼总营业利润的五分之一。

索尼在信中表示，这项传感技术对于为游戏、音乐和电影等娱乐内容的创作者提供服务至关重要。该公司指出，它在图像传感器领域的优势也得益于其在相机、PlayStation游戏机和其他产品制造方面的专长。

吉田宪一郎在信中说，分拆会产生成本，会分散管理层的注意力。