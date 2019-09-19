华为：服务器操作系统EulerOS和数据库GaussDB宣布开源，筹备开源社区

IT之家9月19日消息 华为今日发布AI训练卡Atlas 300、AI训练服务器Atlas 800等产品，将搭载华为服务器操作系统EulerOS。

华为在上海举办的第四届华为全联接大会上宣布，华为服务器操作系统EulerOS开源，开源名为openEuler。华为Cloud&AI产品与服务总裁侯金龙还透露，华为正在与中标红旗、武汉深之度等公司筹备开源社区，并将在12月31号之前上线。

据悉，华为已与深度科技等企业在开源数据库操作系统方面开展合作。

华为官方介绍，华为的数据库操作系统EulerOS，具备三级智能调度，多进程并发时延缩短60%；智能自动优化，Web服务器性能提升137%。

据官网介绍，作为面向企业级通用服务器架构平台的操作系统软件，华为欧拉服务器操作系统软件（简称EulerOS）基于稳定系统内核，完美支持鲲鹏处理器和容器虚拟化技术，着力在系统的高可靠、高安全以及高保障方面储备了富有竞争力的技术特性。为企业用户提供了一个稳定安全的高端计算平台，并充分利用 Linux 的可伸缩、高性能和开放性的优势，从容面对快速的业务增长和未来的挑战。

EulerOS是目前支持TaiShan服务器最好的操作系统之一，在性能、兼容性、功耗等方面具备较强的竞争力，持续推动鲲鹏处理器的生态构建。

提升多核并发能力，增强业务性能；L2 Cache共享技术，提升不同OSD进程间访问效率；首次在鲲鹏处理器架构内实现内核热补丁。

通过和Linaro及绿色产业联盟合作，联合构建绿色计算生态联盟，促进鲲鹏生态发展。

通过鲲鹏处理器的关键特性使能，实现了核心业务场景性能突破，并在Linux内核、虚拟化、GCC、OpenJDK及Docker等开源社区持续贡献，催熟产业生态。

此外，侯金龙还宣布，华为的数据库GaussDB也将开源，目前覆盖70%企业业务场景，2020年6月30日之前全面上线。