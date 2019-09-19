中国铁路：“复兴”机车系列增加两款新车型，全新配色涂装

据中国铁路发布，近日，红黄色涂装的FXN5C型和红灰色涂装的FXN3C型机车下线，“复兴”机车系列增加两款新车型。两款新车型首台机车即将开始型式试验。

两款新车型为铁路干线货运的新一代机车，均为4400马力交流传动内燃机车，最高运行时速120公里，油耗低、污染少，将在提升货物运输能力及经济效益中发挥更大作用。

FXN5C型机车由中车戚墅堰机车有限公司研制，首次装用中国标准化制动机（CAB），辅助变流系统首次采用高效率的DC/DC模块，是我国首款采用整流逆变模块技术起机的内燃机车。机车装用中车戚墅堰机车有限公司自主研发的R12V280ZJ型柴油机，采用双微机控制系统，提高了故障预测诊断的准确性。工程技术人员从技术方案、互联互通、运用操作接口、机车控制、安全及生活设施、部件互换性、检修及整备7个方面进行优化设计，对不同厂家设计制造的内燃机车之间的互联互通和重联运行功能进行了开发和验证。

FXN3C型机车由中车大连机车车辆有限公司研制，采用12V265C型中速柴油机，配置了PHM健康管理系统，具有远程数据传输、大容量数据存储、故障统计、智能化故障诊断及运用维护管理功能，使机车在智能、绿色、环保等方面得到提升。机车采用了内电统一平台驱动装置，实现了各系统模块化设计。机车设计为底架承载式燃油箱、隔离式双司机室结构，可有效提升司乘人员的舒适度。