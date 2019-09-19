天猫精灵上线整点报时功能

IT之家9月19日消息 今日，天猫精灵官方表示，天猫精灵整点报时功能现已成功上线了。用户可对天猫精灵说“设置整点报时”来开启这一功能。

据悉，整点报时功能并非仅限于“报时”，目前随着该功能一同上线的有整点报时、整点新闻和俏皮问候三种服务。

整点报时服务将根据用户设置的时间提供报时服务。整点新闻则是由天猫精灵与《南方都市报》合作推出，在每天指定时间播出最新资讯。

除语音设置外，用户还可进入App设置整点报时功能。

一图看懂天猫精灵整点报时功能