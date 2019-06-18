618大促买智能音箱？这些天猫精灵们你不能错过

618大促期间，天猫精灵官方旗舰店开启了促销活动，包括天猫精灵CC、天猫精灵方糖R、天猫精灵Queen智能语音美妆镜等等产品都有不同程度的促销降价，其中天猫精灵CC更是最高直降200元，下面一起来看一下吧！

如果你想在今年的大促活动中购买一台心仪的智能音箱设备，那么不妨一起来看一下下面的这些产品。

天猫精灵CC：499元

今年4月份，阿里巴巴人工智能实验室正式发布了天猫精灵CC，天猫精灵CC是阿里巴巴人工智能实验室推出的首款带屏智能音箱产品，它搭载了7英寸高清IPS触屏，178度超大可视角度，前置800万像素前置摄像头。

这款产品原价699元，有红色和白色两款可选。

在视频影音方面，天猫精灵CC配置全频扬声器+双Plus腔体，采用双异构体无源辐射器设计，配置德州仪器TI5805，内置DRC+AGL音频处理DSP，影音能力出众，宛如一个智能桌面小影院，给你富有沉浸感的影音体验，

天猫精灵CC搭载AliGenie系统，这套系统能智能分析用户的使用习惯和偏好，通过阿里巴巴精选的10余家版权公司合作，进行歌曲的智能推荐。根据心情、天气、位置、时间等不同场景进行人性化的歌曲推荐。

通过声纹推荐，天猫精灵CC能智能识别发出口令者的身份，并根据用户习惯和喜好进行歌曲推荐。手势控制功能也是天猫精灵CC的一大新亮点，对于用户喜爱的歌曲，用户只需要竖起拇指，在天猫精灵CC摄像头前点赞就能实现对歌曲的收藏，除此之外，还有更多的手势功能等待你去探索哦。

值得注意的是，天猫精灵CC内置VOIP和PSTN两种通话技术，不仅可以通过网络实现天猫精灵音箱间或者音箱到APP间的相互拨叫，每个天猫精灵CC还可以通过开通普通电话功能来申请一个170号段的号码，可以用来实现与手机、固话的相互拨叫。

目前天猫精灵CC在天猫精灵官方旗舰店限时狂欢立省200元，499元就可入手。

天猫精灵X1：229元

阿里巴巴首款智能音箱天猫精灵X1，内置智能语音助手AliGenie，原价为499元，目前已经降价至229元。

在外观上，天猫精灵X1采用了圆柱形的设计，有黑白红三种配色，直径83毫米。在X1顶部中央，配有一枚静音键。当用户触发此键时，X1会立刻停止声音播放，并停止识音功能，以有效保证用户隐私。

X1底部设计了一圈隐藏指示灯，会通过声音来判断用户方位，亮起灯光以示提醒，灯光还会根据不同使用功能和场景配合进行提示。

天猫精灵X1搭载四核A35专业语音芯片MT8516，360度全向拾音麦克风矩阵AISpeech 6 Mic，采用发烧级声音调节，支持多种无线网络WiFi连接和蓝牙4.0 LE及以上。天猫精灵X1采用了业内首颗SmartAudio专业处理芯片，相比此前市面上的主流芯片，处理效率提升25%，功耗降低32%。

X1搭载了6麦克风环形阵列，能够在家庭环境下实现5米范围语音识别。并经过专业音效调节的独立功放芯片，使得X1同时也具有优秀的外放效果。在功能方面，天猫精灵X1支持丰富的功能，比如小秘书工具功能，包括效率工具，订日程、备忘提醒；购物助手支持话费充值、日常生活用品购买；健身教练支持倒计时、卡路里查询等。能够控制智能家居接入。

天猫精灵方糖R：79元

据介绍，方糖是天猫精灵家族产品当中设计语言最为年轻的系列，方糖R取Rainbow（彩虹）之意，旨在通过多彩外观、潮酷功能及个性的设计语言表达“科技潮酷、释放年轻力”的主张。

方糖R采用波普设计，将天猫精灵点阵logo融入机身前面板，有C位黄、66红、冲鸭白三种颜色版本。

与天猫精灵CC类似，用户在天猫精灵APP通讯录中添加联系人之后，即可通过“天猫精灵，打电话给某某”实现音箱与音箱/手机APP之间的免费呼叫。采用PSTN通话技术，在天猫精灵APP上开通“普通电话”服务的用户，可以实现天猫精灵智能音箱与手机之间的直接通话，让老人和孩子打电话更加方便。

此外，多功能无线按钮“按呗”可以与方糖R结合，实现智能门铃、播控按钮、一键通话、智能按钮/开关等任一个功能，并可配合控制天猫精灵其他智能设备，支持15米超远控制距离。

目前，天猫精灵方糖R可以连接40多个品类、600余品牌、2100多个型号的智能设备，覆盖超过70%的智能设备，加上准确的全局语音交互，动动嘴就能操控全屋家电。

天猫精灵方糖R原价199元，现价79元。

天猫精灵Queen智能语音美妆镜：599元

除了天猫精灵CC和方糖R外，阿里巴巴人工智能实验室推出了天猫精灵Queen智能语音美妆镜。天猫精灵Queen智能语音美妆镜采用一块8英寸高清抗污镜面，镜面周围有一圈64颗专业美妆级LED灯珠包围，支持360度无死角导光。

在光线调节上，天猫精灵Queen智能语音美妆镜支持暖光、自然光和冷光3种色温，并且对多种场景进行光源参数研究，支持9种环境光效，满足用户在美妆场景所提出的妆感校验需求，出门信心十足，无惧各种环境光线。怎么看都美丽。只需唤醒天猫精灵，即可控制天猫精灵Queen智能语音美妆镜。除此之外，天猫精灵Queen智能语音美妆镜支持天猫精灵所有的口令功能。

目前，天猫精灵Queen智能语音美妆镜已上市销售，新品尝鲜价为699元，现在仅需599元。

天猫精灵儿童版智能音箱：129元

天猫精灵智能音箱儿童版是一款针对儿童推出的智能音箱设备，其采用了很有亲和力的坐姿猫咪造型，安全食品级硅胶材质，拥有樱花粉、薄荷青两种配色。

天猫精灵儿童版智能音箱拥有听说读聊声光控七大功能，特别是内容方面拥有803套成长必读优质畅销儿童读物，内置天猫精灵火眼识别系统，可以扫绘本、扫卡片，可以听儿歌、听故事、听英语、学国学，还有绕口令、词语拼写、心算练习、乘法口诀、儿童笑话、古诗词、猜数字、哄睡故事，支持亲子留言，还可以和孩子进行趣味自然的语音交互。

天猫精灵儿童版还支持天猫精灵APP远程控制，还有可控的安抚小夜灯，陪孩子入睡。天猫精灵智能音箱儿童版原价为199元，现价129元。