华为计算战略全景：自研芯片，软件开源，掘金2万亿市场

9月19日下午消息，在今日的华为全联接大会期间，华为详细阐述了基于“鲲鹏+昇腾”双引擎的计算战略，宣布开源服务器操作系统、GaussDB OLTP单机版数据库，开放鲲鹏主板，拥抱多样性计算时代。华为Cloud & AI产品与服务总裁侯金龙表示，华为通过硬件开放、软件开源、使能合作伙伴，共同开拓万亿级的计算产业大蓝海。

侯金龙在演讲中表示，计算架构创新正进入黄金时代，充裕、高性能、多样性、绿色的算力将是智能社会发展的动力。华为的追求是围绕客户需求持续创新，为世界提供最强算力、让云无处不在、让智能无所不及。华为将按照“量产一代、研发一代、规划一代”的节奏投资芯片，持续演进，后向兼容。“作为业界唯一同时拥有计算架构中‘CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理’5大关键芯片的厂商，华为战略投入‘鲲鹏+昇腾’双引擎，开源操作系统、数据库和AI计算框架，开放主板，通过软硬协同释放算力潜能，让算力触手可及、实现普惠AI。”

投入超2万名工程师自研“鲲鹏+昇腾”

据悉，华为从2004年开始投资研发第一颗嵌入式处理芯片，历经15年，目前投入超过2万名工程师，形成了以“鲲鹏+昇腾”为核心的基础芯片族。侯金龙表示，华为将以鲲鹏和昇腾作为根基，打造“一云两翼双引擎”的计算产业布局，持续构建开放生态。

其中，一云是指华为云。本次华为发布了基于“鲲鹏+昇腾”的112款华为云云服务，涵盖了IaaS、PaaS、EI、数据库、安全、IoT等领域。

两翼分别指智能计算业务、智能数据与存储业务。在智能计算领域，华为面向端、边、云，提供“鲲鹏+昇腾+x86+GPU”的多样性算力。此次华为还发布了全球训练最快的AI训练集群Atlas 900、算力强劲的AI推理和训练卡Atlas 300和AI训练服务器Atlas 800。在智能数据与存储领域，融合了存储、大数据、数据库、AI。

在鲲鹏和昇腾芯片上，华为将按照“量产一代、研发一代、规划一代”的节奏投资芯片，持续演进，并且每年推出一代，后向兼容。

硬件开放：发布鲲鹏服务器和台式机主板

华为对外提供主板、SSD、网卡、RAID卡、Atlas模组和板卡，优先支持合作伙伴发展服务器和PC等计算产品。

华为在会上发布了鲲鹏服务器和台式机主板。华为智能计算业务部总裁马海旭介绍，鲲鹏主板搭载两颗鲲鹏处理器，性能提升25%，可靠性提升15%，能效提升15%。

他表示，华为将开放鲲鹏主板，使能整机伙伴。鲲鹏主板将开放接口与设备规范，同时共享工程能力，提供整机参考设计。让合作伙伴开发出自有品牌的服务器和台式机产品。

据悉，华为已与同方电脑等企业展开合作。

同方股份首席运营官在会上称，今年年初与华为进行接触，拿到了鲲鹏主板的样品。这也让同方在主板的基础上能够更快做整机开发。

他介绍，同方与华为合作的产品，单核跑分1491，多核跑分6300，能够提供流畅4K体验，赶上了国际上主流的处理器性能。据悉，同方未来也会在服务器、笔记本等产品上与华为展开合作。

软件开源：开源服务器操作系统、数据库和AI计算框架

华为开源操作系统、数据库和AI计算框架，使能伙伴发展自己品牌的产品并为开发者提供覆盖端、边、云的全场景开发框架。

华为Cloud & AI产品与服务总裁侯金龙介绍，华为的服务器操作系统EulerOS，具备三级智能调度，多进程并发时延缩短60%；智能自动优化，Web服务器性能提升137%。

华为还宣布将于2019年12月31日开源服务器操作系统，2020年6月开源GaussDB OLTP单机版数据库，2020年第一季度开源MindSpore全场景AI计算框架。其中，开源版本的服务器操作系统名称为openEuler，开源版本的数据库名称为openGauss。openGauss数据库可覆盖企业70%以上的数据库业务场景。华为将支持基于openEuler的合作伙伴发行商业版操作系统，支持各行业主流应用和软件开发商把软件和应用迁移到基于openEuler的操作系统上。华为还计划与深之度、中标麒麟、天津麒麟、中移苏研、普华等伙伴联合推出openEuler开源社区。

侯金龙在采访中表示，计算产业硬件是基础，处理器是核心，而操作系统和数据库是灵魂。华为在服务器操作系统上投入了2000多人，数据库上投入1000多人，把这两个开源出来，让更多合作伙伴开发自己行业的应用，更好的支持生态发展。未来华为也会进一步加大在操作系统和数据库上的开发，在开源社区与合作伙伴一起让产品更丰富、更完善，让产业链更健康。

有机构预测，2023年全球计算产业市场规模将达2万亿美元，中国市场的规模也将达1万亿元人民币。侯金龙称，华为愿意与合作伙伴共享这个市场红利。

此外，为了更好地支持计算产业生态的发展，华为还宣布推出沃土计划2.0，将在未来五年，投入15亿美元发展产业生态。具体而言，包括培训赋能、沃土高校、开放实验室、联合营销、创新基金、沃土工场等一系列措施。