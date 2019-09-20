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荣耀老熊详解全场景加速引擎技术

2019-9-20 18:58:40来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月20日消息 据热心网友投稿，今日晚间荣耀业务部副总裁（产品）熊军民科普全场景加速引擎技术。

熊军民概括称，全场景加速引擎就是通过系统内核架构调整，优化资源调度逻辑，让系统资源优先供给当前正在前台运行的应用。简单来说，就是给应用开绿灯。全场景加速引擎，包括智慧系统调度、智慧内存引擎两个核心功能点。

智慧系统调度，是全场景加速引擎的灵魂

熊军民介绍称加入了智慧系统调度算法的系统，强调按需分配，在不影响系统流畅度的前提下，可以让当前使用的第一任务驶入快车道，达到让快更快的效果。比如打王者是你当前的第一任务，那么系统会自动调度“能量”给到王者集中加速，而暂时减弱分配给微信等应用的“能量”。

智慧内存引擎的两大法宝就是智能识别管控和压缩转存

智能识别管控可以综合用户使用习惯和应用使用频率，构建用户差异化的VIP服务体系，保障用户常规操作的便利性和流畅性体验。而压缩转储形象的来说好比一个收纳箱，对于优先级较低、不太活跃的任务，通过华为自研算法进行压缩转储等处理，确保每一个空间都能高效合理的利用。

最后，熊军民表示这些看似简单的功能，涉及华为12个部门157位研发专家两年的辛勤努力，甚至还调用了华为2012实验室的武器库储备，深度优化39项底层内核，获得了46项研发专利。

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关键词：荣耀

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