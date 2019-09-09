999元起，荣耀Play3开启预售：麒麟710F+硬件直出4800万

9月4日，荣耀在武汉正式发布了新机荣耀Play3，搭载麒麟710F处理器，后置硬件直出4800万三摄组合。魅焰红、幻夜黑配色将于9月10日在Vmall商城、天猫、京东等平台开启预售，预售期下单，将1:1搭赠79元荣耀耳机，售价999元起。



外观设计

荣耀Play3搭载6.39英寸魅眼全视屏，拥有4.5mm超小孔径，屏幕比例为19.5:9，屏占比达90%。

荣耀Play3采用星光律动纹理机身，机身厚度为8.1mm，搭配2.5D后盖与一体化无缝设计的机身同色喷漆中框，拥有魅艳红、幻夜黑与极光蓝三种配色。

荣耀Play3采用2+1独立三卡槽设计，支持256GB micro-SD拓展，配备3.5mm耳机孔与Micro-USB接口。

硬件配置

荣耀Play3搭载麒麟710F处理器，拥有四个A73核心和四个A53核心，采用FCCSP封装，使用Big.Little混合架构，最高频率为2.2GHz。麒麟710F处理器搭载全新ISP图像处理引擎，还新增独立的DSP芯片专门用于图像处理。

荣耀Play3内置4000mAh电池，配合智慧节电技术，官方宣称支持玩大型游戏10小时，或在线视频22小时，或通话47小时。

荣耀Play3最高支持6GB内存和128GB机身存储，拥有4GB+64GB、6GB+64GB与4GB+128GB三种存储版本。

硬件直出4800万摄像头

相机方面，荣耀Play3前置800万像素美颜相机，焦距为17mm，支持10级AI美颜、一键美肤，AI人像虚化算法、自拍背景虚化，以及四种专业影棚光效。

荣耀Play3后置4800万超广角AI三摄，主摄采用F1.8光圈1/2英寸感光单元的4800万像素传感器，进光量提升近50%，支持四合一像素聚合以及最长6秒的手持夜景。此外，荣耀Play3还拥有800万像素120°超广角镜头和200万像素景深镜头。

荣耀Play3还有智能HDR、夜景多帧降噪，使拍摄主体更清晰，夜景噪点更少。同时，荣耀Play3还支持AI场景相机，能够智能识别22个独立场景，500多种场景组合，并针对不同场景进行专属优化。

荣耀Play3搭载硬件直出4800万摄像头，是千元内首款硬件直出4800万超广角AI三摄手机。其主摄感光元件有效像素达4800万，通过Remosaic硬件直出，将4800万感光单元输出为4800万像素。而同价位的其他产品，均是将1200万像素进行插值放大成4800万像素，二者的清晰度完全不一样。

录像方面，荣耀Play3支持1080P高清摄录、480帧慢动作录像以及16倍慢速回放。

荣耀锐科技

荣耀Play3拥有以麒麟710F为首的荣耀锐科技加持，首次集合了全场景加速引擎OS Turbo、方舟编译器、EROFS超级文件系统、GPU Turbo 3.0、LINK Turbo、AI智慧通信等多项自研技术。

荣耀Play3是荣耀全场景加速引擎OS Turbo的首发机型。OS Turbo针对Android内核进行了多项优化，官方表示全场景加速引擎OS Turbo可提升19%的应用启动速度与27%的系统操作流畅度。

荣耀Play3搭载EROFS超级文件系统，可将随机读取性能平均提升20%，能为系统的运行节省14%基础性空间。

荣耀Play3支持AI智慧通信。通过通信技术与AI的结合，保证高铁全程网络流畅；AI电梯模式能智能识别进出电梯状态，出电梯及时恢复4G信号连接；具备AI学习能力的防伪基站，可更大范围地抑制伪基站带来的诈骗信息。

荣耀Play3支持GPU Turbo 3.0系统优化解决方案。GPU Turbo是一种软硬协同的图形加速技术，能够提高手机GPU的图形处理效率，并可降低手机GPU的功耗。第三代图形加速技术GPU Turbo 3.0可提升60%图形处理效率，降低30%芯片能耗；提升游戏平均帧率，并降低游戏帧率抖动。

荣耀Play3搭载基于Andriod 9的EMUI 9.1.1。EMUI 9.1.1是在EMUI 9.0的基础上深度优化，提升了系统响应性能和流畅度，支持简易模式、骚扰拦截功能、Party模式、Histen音效与智慧助手等，带来了更好的使用体验。此外，荣耀Play3还加入了双VoLTE、人脸识别2.0与智能隐私保护等功能。

999元起的荣耀Play3

荣耀Play3采用麒麟710F处理器，搭载硬件直出4800万超广角AI三摄，配备4000mAh电池，内置基于Andriod 9深度优化的EMUI 9.1.1系统，搭配全场景加速引擎OS Turbo，在千元的价位内，是一款很有竞争力的产品。

荣耀Play3 4GB+64GB版本售价999元，6GB+64GB版本售价1299元，4GB+128GB版本售价1299元，将于9月10日10:08在华为商城Vmall、京东、天猫等平台开启预订。预售期下单，还将1:1搭赠价值79元的荣耀耳机，千万别错过。