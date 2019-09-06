荣耀赵明华科演讲：未来属于勇敢者经住磨难才能创造历史

荣耀总裁赵明昨日在华中科技大学华为2020届应届生招聘宣讲会上发表讲话。

演讲中赵明回顾了第三代通信技术时代，华为作为追赶者的历史：1998年，华为在技术上还难望对手项背。以至于在2002年前后开拓欧洲市场时，处境非常艰难。“因为实力不对等，客户并不信任华为。约一个客户，要提前一个月。还没等开口讲什么，会谈已经结束了。”但华为人以时间换空间，奋力追赶市场。“华为研发团队逐一攻克技术难题，用半年时间解决了别人要用一年去做的事情，从而打开了市场。”此后，华为一路追赶超越、同时早早启动下一个时代的技术预研。十年投入40亿美元，华为终于成为5G时代的引领者。未来，华为在联接、智能、体验、数字平台四个战略方向打造核心竞争力。

赵明表示，万物互联的世界需要技术引擎的驱动，而技术的突破与创新则助力产业跨越裂谷。华为持续聚焦科学技术研发，无论是麒麟芯片、5G关键算法还是近期发布的操作系统鸿蒙，华为都将底层核心技术掌握在自己手中。“我们在8月31日刚刚开源的方舟编译器，就是从2009年到2019年，十年磨一剑，才实现了给代码装上发动机，去带动行业的进步，去促进HiLink平台的进一步开放与进化。”

赵明同时表示，科技推动人类进步，科技更应该以人为本。为此，华为提出了数字包容行动计划——Tech4ALL，基于对技术、应用、技能的三项使能，聚焦在推进均衡发展，促进平等、优质教育和健康福祉，保护脆弱环境的四个领域，希望在未来五年再让五亿人从数字技术受益。

“未来的世界，是勇敢者的世界。经得住磨难才能创造历史。“赵明表示，年轻人应该有挑战基础理论与世界级难题的勇气，”科学的一半是炼狱，另一半是大家对生活的态度。“最后，赵明向华中大的学生们介绍了荣耀作为华为旗下的科技潮牌，以锐科技、潮时尚、青年派来联接年轻人。昨日，荣耀发布新品荣耀20S，荣耀手机正式发布四大系列的全新升级定位与命名，升级后的四大系列分别命名为Vera系列、HONOR系列、X系列、Play系列