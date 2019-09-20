官方爆料：联想小新Pro 13出厂抹信越7921硅脂

IT之家9月20日消息 9月23日，联想将发布新款小新Pro 13笔记本，除了搭载13英寸16:10的2K屏外，搭载的十代酷睿处理器还将支持35W的性能模式，为了让这款轻薄本散热跟得上，联想也改进其了散热模块，现在联想官方爆料小新Pro 13将会出厂抹信越7921硅脂。

在散热模块既定的情况下，散热硅脂对于散热性能的提升也十分重要。喜欢DIY的小伙伴可能有所了解，信越系列硅脂一直很受欢迎，最著名的的就是7783的分装版本，7921则是近年来的新产品，官方标注导热系数6.0W/m·k，一家京东商家的定价3g大约46元。

不久前，联想公布了小新Pro 13的散热演示图，称“小新Pro13强大的散热系统保证了卓尔不群的性能表现”。

据介绍，小新Pro 13采用了双热管双风扇的设计，用来压处理器和MX 250独显，采用了0.15mm的超薄扇叶，官方称搭载了游戏本级别导热材料，高传导石墨散热片。软件方面则是升级到了第三代Fn+Q智能散热调节。

根据联想官方的消息，9月23日将发布最新的联想小新Pro13笔记本，根据目前已知的消息，小新Pro 13将采用2K屏幕，搭载英特尔10代处理器，搭载两个全功能Type-C，CPU有35W模式。

联想表示，小新Pro 13将采用16:10的2.5K分辨率13.3英寸显示屏，100% sRGB色域+300尼特亮度+DC调光+莱茵低蓝光认证，高达90%屏占比的四边窄设计。

配置及性能方面，联想称小新Pro 13配备了足以支撑高性能发挥的供电单元、散热单元、散热策略，让无论是六核心的十代酷睿i7还是四核心的酷睿i5都能高效释放。

续航方面，56Wh的电池+低耗电元件+智能散热调度策略，让酷睿i5+独立显卡的中配都能有高达10小时左右的实际模拟应用续航。

另外，机身有2个全功能Type-C+1个标准Type-A的USB接口。