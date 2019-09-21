iFixit正式拆解苹果iPhone11 Pro Max

IT之家9月21日消息 近日外国著名拆解网站iFixit正式上线了iPhone Pro Max的全套拆解图，一起来看一下吧。

首先介绍一下iPhone 11 Pro Max：搭载A13仿生SoC与第三代神经引擎，采用6.5英寸（2688×1242）458 ppi超级视网膜XDR OLED显示屏，带有True Tone和HDR（无3D Touch），拥有12 MP后置三摄像头（超广角，广角和长焦）和12 MP前置镜头，搭配TrueDepth FaceID硬件；64 GB的板载存储（256 GB和512 GB可选），支持千兆级LTE，Wi-Fi 6，蓝牙5.0，NFC，IP68等级防尘防水。

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X光透视下的iPhone 11 Pro Max及三机对比：（从左到右）排列着iPhone XR，XS Max和11 Pro Max。

从上图可以看出iPhone 11 Pro Max中的电池看起来与去年的iPhone XS中的电池相同，苹果似乎进一步削减了其他部件的体积来为三相机系统腾出空间。值得注意的是，在电池下方似乎有一个神秘的新板子。

新款iPhone的中间部分增加了一些额外的材料，在相机周围增加了更多，这也导致了iPhone 11Pro Max外部裸露的摄像头下面还有额外的一层覆盖材料以帮助其改善凸出程度。

据称iPhone 11系列是苹果公司“有史以来最耐水的iPhone”，但据iFixit团队表示，iPhone 11 Pro Max显示屏周围的胶粘剂感觉与去年的手机相似，螺丝附近的垫圈也是如此。

▲屏幕/机身分离

从上图可以看出，全新iPhone 11 Pro Max配备了巨大的L形电池（带有两个电池连接器），iFixit团队猜测苹果采用如此大容量的电池也是在为反向无线充电做准备。值得注意的是，当iFixit团队断开直接连接到主板的“主”电缆时，即使连接了另一根电缆iPhone也照常关机并且无法启动。

▲三摄模块已卸下

苹果iPhone 11系列最大的升级是新的超广角传感器/镜头，而标准的广角和远摄镜头也可以提高其ISO范围和快门速度，前置摄像头的分辨率有所提升：前置摄像头现在从7 MP增加到12 MP，其电缆不再位于电池下，拆卸相对而言更方便。

iFixit团队发现iPhone Pro Max的后置三摄像头被固定在了一起，每个相机都有各自独立的电缆。在X光下进一步呈现了摄像头的内部细节：黑条是OIS，其余的细小斑点几乎与去年的组件相匹配，对此iFixit团队猜测这枚后置三摄模块没有专用的RAM芯片。

苹果 iPhone 11 Pro Max主板结构与iPhone 11 Pro的相同，均为双重主板结构

新的主板形状，相同的双层设计和分离程序，A13处理器完美呈现。

红：从SK Hynix H9HKNNNCRMMVDR-NEH LPDDR4X上分层的Apple APL1W85 A13仿生SoC

橙：苹果APL1092 343S00355 PMIC

黄：Cirrus Logic 338S00509音频编解码器

绿：可能是U1超宽带芯片

浅蓝：Avago 8100中高频段PAMiD

深蓝：Skyworks 78221-17低频段PAMiD

粉：STMicrolectronics STB601A0N电源管理IC

红：Apple / USI 339S00648 WiFi /蓝牙SoC

橙：英特尔X927YD2Q调制解调器

黄：英特尔5765 P10 A15 08B13 H1925收发器

绿：Skyworks 78223-17 PAM

浅蓝：81013-Qorvo信封追踪

深蓝：Skyworks 13797-19 DRx

粉：英特尔6840 P10 409 H1924基带PMIC

iPhone 11 Pro Max电池的拆卸变得更容易了，拉开几条超宽（而且更耐用！）的拉伸释放胶条即可释放电池。

iPhone 11 Pro Max采用了一块3.79 V 3969 mAh，总功率为15.04 Wh的电池，比XS Max电池高出2.96 Wh，比Galaxy Note 10+电池低1.52 Wh。厚度为4.6毫米，体积为23.8立方厘米，重59.6克。与XS Max相比厚了0.7毫米，体积增加了4.2立方厘米，重了13克。在新的A13芯片和PMU加持下，这块电池可提供额外的五个小时续航时间。

iPhone 11 Pro Max使用了两根电池连接器，位于无线充电线圈附近，目前尚不清楚苹果这么做的原因是什么。不过值得注意的是苹果今天发布了一份新的支持文档，指出iPhone 11 Pro包含用于监视和管理电池性能的新硬件。



