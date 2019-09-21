网友反馈购苹果iPhone 11被拼多多强制砍单，内部人士：针对黄牛

IT之家9月21日消息 苹果iPhone 11/Pro/Max已经于9月20日正式上市，和往年一样，购买新iPhone你可以有很多渠道，不过要论比较吸引人的，拼多多要数其中之一，iPhone 11系列上市前，拼多多一句“百亿补贴见”听起来确实很诱人，IT之家此前也报道了拼多多上iPhone 11/Pro/Max降价促销的消息，其中苹果iPhone 11 减 500 元，iPhone 11 Pro 减 700 元，iPhone 11 Pro Max 减 900 元。iPhone 11最低只需4999元即可到手，看起来在拼多多上购买新iPhone非常吸引人。不过今天下午，IT之家小编发现多名网友在微博反映称在购买iPhone 11遇到被拼多多强制砍单退款的情况。

例如有网友称“（拼多多）未经允许私自办理退款”，并晒出了退款的截图。还有网友称“我被砍单了，打了三次客服，一次比一次生气，客服态度都挺好，都说专员回复，然后就回复成这样，无力再打投诉电话了。”还有微博博主则表示，“很多人在拼多多买的iPhone11被强制砍单退款了，然后。。。他们在我们店里买的保护壳和钢化膜也申请退款了。。”

对于网友反馈的在拼多多上购买iPhone 11被砍单的问题，目前拼多多内部人士向国内媒体凤凰科技回应称：砍单、退款是针对平台黄牛，拼多多有专门的技术后台对“黄牛党”的订单进行限制。同时他们表示，“只要是普通、正常的用户购买，肯定是不受影响的”。那么是不是在限制黄牛炒作的过程中误伤了普通用户呢？拼多多则表示，砍单和“误伤”正常用户的概率极低。

目前拼多多官方尚未针对这一现象公开表态。