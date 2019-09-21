惠普收购Bromium：增强终端设备安全能力

惠普公司表示，将通过收购Bromium来增强其终端安全能力。此前，两家公司已建立了两年多的合作关系。

总部位于加州库比蒂诺的Bromium于2011年由Citrix的前高管创建，专注于部署虚拟化以提供端点安全性。

Bromium的技术构成了惠普“确定点击”(Sure Click)恶意软件保护的基础，而恶意软件保护是惠普商用电脑的主要功能。

Sure Click通过将不可信的文件和网站隔离在一个虚拟容器中，可以防止恶意软件离开浏览器标签并到达个人电脑上。

总部位于加州帕洛阿尔托的惠普自2017年初以来一直在为Sure Click授权使用Bromium技术，今年3月，随着为惠普的设备即服务提供Sure Click高级解决方案的推出，双方的合作关系进一步加大。

近年来，惠普一直积极在其个人电脑和打印机上部署设备上的安全解决方案。惠普商业系统全球主管兼总经理Andy Rhodes在一份新闻稿中表示，收购Bromium扩大了企业在该领域的投资、领导地位和关注点，并确保了处于网络安全攻击防御前线的终端设备的安全。

惠普没有披露收购条款，以及有多少雇员将会从Bromium加入公司。

2018年5月，Bromium宣布正在更新其合作伙伴战略，重新调整其产品和组织，以便向其渠道伙伴提供更大的技术、销售和市场支持。

除了Sure Click之外，惠普还提供了安全功能来抵御威胁，包括用Sure Start抵御BIOS攻击、用Sure Sense抵御未知恶意软件和使用Sure View抵御可视化黑客攻击。